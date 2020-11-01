В Подмосковье начались XXIII Елисаветинско-Сергиевские чтения

В просветительском центре "Усово-Спасское" прошла первая сессия XXIII Елисаветинско-Сергиевских чтений "Путешествия и паломничества представителей Императорского Дома Романовых", организованных Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Елисаветинско-Сергиевские чтения проводятся ежегодно 1 ноября в день рождения святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны в местах, связанных с её жизнью.

Святая преподобномученица Елисавета Федоровна строго смотрит на нас с иконостасов русских церквей и с портала Вестминстерского собора в Лондоне, где ее статуя стоит среди девяти святых, канонизированных англиканской церковью в 20 веке. Елисавета Федоровна была третьей из четырех Гессен-Дармштадских принцесс, ставших частью русской и немецкой истории, молитвенницей за новую родину - Россию.

Научная конференция начала свою работу в единственном в Подмосковье императорском имении "Ильинское-Усово", принадлежавшем супруге императора Александра II Марии Александровне, а затем её сыну - Великому Князю Сергею Александровичу и его супруге Великой Княгине Елисавете Фёдоровне.

Елисавета Федоровна Романова была не только самая красивая принцесса Европы, родная сестра русской императрицы, но и основательница Марфо-Мариинской обители и особого движения сестер милосердия.

Участники конференции узнали новые факты о знаменитом Звенигородском тракте, которому 700 лет. Сегодня дорога известна как Рублевка.

Есть две стороны Рублевки - гламурная и таинственная, мифическая. В конце Рублевки, в Рождественском соборе Саввино-Сторожевского монастыря преподобный Савва благословлял на царство будущих правителей. Старец поддерживал только тех, чьё право на престол было истинным.

Участники конференции заслушали доклады о посещении императорской семьи Вильны (ныне Вильнюс), о паломничествах в Уфимскую епархию и Соловецкий монастырь, о знаменитом восточном путешествии Цесаревича Николая Александровича, о создании по решению Великой Княгини Елисаветы Фёдоровны архитектором А.Щусевым пещерного храма-часовни во имя Рождества Пресвятой Богородицы на месте обретения Казанской иконы Божией Матери в Казанско-Богородицком монастыре, об августейших визитах в Пермскую губернию, где в 1914 году Елисавета Фёдоровна побывала на Белой Горе во время паломничества по святым местам Урала, куда пришло известие об объявлении войны Австрией Сербии. Из-за этого до Алапаевска княгиня не доехала, но там через четыре года день в день закончился ее, настоятельницы Марфо-Мариинской обители, земной путь. Из Алапаевска, в сопровождении игумена Серафима с Белой Горы ее останки через огни боев, через Китай доставлены на Святую землю и захоронены в Иерусалиме.

- Со времен Павла Первого входит в традицию "обручение с Россией", - рассказала председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. - Как только член царской фамилии вступал в совершеннолетие, он совершал большое путешествие по стране. Кроме путешествий и паломничеств, были официальные визиты. Елисавета Федоровна совершила 36 паломнических поездок по России, у нее было 6 000 подопечных благотворительных организаций. Все эти места могут быть сейчас посещаемы. Люди хотят, чтобы там создавались музеи, появлялись мемориальные доски, соответствующие исторической правде, которая важна для формирования нашего сознания, ВИП-отдыха, процесса развития и самореализации людей в эти непростые ковидные времена. Разработка нашего "Императорского маршрута" совпала с моментом, когда особый импульс получил внутренний туризм в стране, в развитие которого мы можем внести свой вклад.

- Фонд ЕСПО с успехом проводит мероприятия, которые способствуют укреплению исторической памяти и национальной идентичности, - считает академик РАН Александр Чубарьян.

- ЕСПО воскрешает историческую память, - сказал руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин. - Советский период уничтожил все, что до него было, он не был толерантным.

2 ноября накануне праздника в честь Казанской Божьей матери XXIII Елисаветинско-Сергиевские чтения продолжатся в Казанском кремле. 3 ноября для участников конференции запланирована экскурсия по историческим местам Казани, вошедшим в "Императорский маршрут", посещение острова-града Свияжск.

С 2019 года Московская область и Республика Татарстан являются участниками национального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", который реализуется Фондом ЕСПО при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму в 19 регионах России. Проект направлен на сохранение исторической памяти о 300-летнем правлении представителей Императорского Дома Романовых, духовном и благотворительном наследии Царской семьи и включает места памяти представителей Императорской фамилии - дворцы и резиденции, усадьбы, места официальных визитов, паломничеств по России и за рубежом.

Мероприятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.