В Подмосковье при взрыве в гаражах погиб мужчина

В результате взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК.

Оперативники нашли одного из очевидцев трагедии, сейчас его опрашивают. Также на месте работают следователи и криминалисты. Согласно главной версии, в одном из гаражей на улице Попова взорвался кислородный баллон. СК начал доследственную проверку.

По сведениям пресс-службы МЧС России, разрушено в общей сложности пять гаражей. У трех боксов повреждены кровельные перекрытия, у двух - стены. На месте работают 26 спасателей, задействовано 11 машин.