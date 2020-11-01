Выходной день станет самым теплым на предстоящей неделе в столице

Новая неделя продолжит радовать москвичей теплой погодой. Самым теплым днем станет среда, 4 ноября. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным метеорологов, всю неделю регион будет находиться под влиянием теплых атмосферных фронтов, они удержат температуру выше климатической нормы.

- В понедельник возможны кратковременные дожди, температурный фон составит от +3 до +6 градусов, во вторник - на градус теплее и без осадков, - рассказал "РГ" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. - А самым теплым станет среда, воздух в дневные часы сможет прогреться до +10 градусов, осадки маловероятны.

К пятнице снова похолодает и зарядят дожди. Так, в ночь на субботу по области не исключены слабые заморозки, днем в столичном регионе не выше +3..+5 градусов.