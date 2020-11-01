Глава Приморья на мотоцикле проверил ремонт дорог

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на своем мотоцикле проверил как ремонтируются дороги на трассе Артем-Находка.

Проехав до села Новолитовск, он отметил, что работа выполнена качественно, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В этом направлении осталось сделать шесть мостов с подходами по 500 метров. И жители, и гости Приморья смогут приехать на отдых в Ливадию, Волчанец по новой дороге", - сказал губернатор.

По его словам, вся трасса до Находки и Врангеля будет обновлена в 2021 году, в том числе выделят деньги на ремонт дорог в самой Находке.