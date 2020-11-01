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Рубрика: Экономика

Тепло дадут по плану

Новак и Якушев оценили готовность электроэнергетики к зиме
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
Из 934 электроэнергетических предприятий 92% (859) получили паспорта готовности к отопительному сезону, сказал глава Минэнерго России Александр Новак на профильном совещании.

К 15 ноября паспорта готовности должны быть у всех предприятий. Планы по ремонту оборудования и инвестиционной деятельности уже практически завершены, обеспечены запасы основного и аварийного топлива, а также готовность аварийного энергоснабжения, сказал Новак.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, готовность к отопительному сезону в этом году оказалась выше, чем в прошлом, даже несмотря на пандемию. Это касается производственных объектов, электросетевого комплекса и жилищного фонда. Задолженность потребителей услуг ЖКХ снизилась до 1,24 трлн рублей с 1,3 трлн в 2019 году. "Движение небольшое, но учитывая общую сложившуюся ситуацию - это хороший результат", - сказал глава минстроя.

На Дальнем Востоке снова трудности - на этот раз в Забайкальском крае, где из-за эпидемии и роста неплатежей есть нарушения поставок топлива в 14 муниципальных районов, сказал первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. В электроснабжении ДФО с его низкой плотностью населения обычные методы привлечения инвесторов не работают. Несмотря на построенные новые электростанции, во многих районах теплоснабжение по-прежнему осуществляется от котельных из-за отсутствия финансирования на создание необходимой инфраструктуры.

В регионах Экономика ЖКХ Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго Правительство Минстрой ДФО Забайкальский край Отопительный сезон в России

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