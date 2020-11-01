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Рубрика: Власть

Из Владивостока отряд кораблей ТОФ отправился в дальний поход

Текст: Артем Красиков

Из Владивостока в Азиатско-Тихоокеанский регион отправился отряд боевых кораблей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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В состав группы вошли ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга". Во время плавания отряд зайдет в несколько портов иностранных государств.

Отмечается, что перед походом корабли в Японском море совершенствовали элементы совместного тактического маневрирования, проверили надежность систем связи.

Также совместно с морской авиацией прошли учения по совместному отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, передачи грузов в море.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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