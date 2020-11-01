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Рубрика: Власть

Купишь по дороге

В автобусах Благовещенска появились боксы с масками
Текст: Артем Красиков ("Российская газета", Благовещенск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
Боксы с одноразовыми защитными масками устанавливают в автобусах Благовещенска. Пока такое новшество ждет пассажиров одного маршрута, но городские власти обещают в течение недели оборудовать боксами все муниципальные автобусы.

По мнению мэра столицы Приамурья Олега Имамеева, новая мера поможет людям обезопасить себя в часы пик, когда сложно соблюсти социальную дистанцию. За наполнением боксов будут следить водители и кондукторы. Частных перевозчиков также попросят обеспечить пассажиров защитными средствами.

Фото: Андрей Ильинский / "Амурская правда"
На улицах Благовещенска появились пугающие баннеры

Кстати, как уже сообщала "РГ", недавно Благовещенск "прославился" еще одной, более нестандартной мерой по борьбе с распространением коронавируса. В нескольких самых многолюдных местах по инициативе местного предпринимателя вывесили баннеры с неоднозначной наружной рекламой: "Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья" или "Социальная дистанция - 1 метр. Выбор за тобой" на фоне надгробий.

В администрации такой креатив одобрили, но жители восприняли плакаты негативно и придумали слоганы, высмеивающие работу местных служб. Сам градоначальник недавно тоже высказался по этому поводу, отметив, что форма подачи выбрана провокационная, но суть передана верно. "Социальная реклама достигла цели - вопрос ношения масок вновь попал в повестку дня почти каждого из нас. Лучше будут такие картинки, нежели из реанимации, где под ИВЛ лежат люди, в том числе из-за чьего-то неверия в коронавирус", - объяснил Имамеев.

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