В Приамурье от COVID-19 умер художник, рисовавший на реке ледовые открытки

В Амурской области умер Валерий Мельников, известный своими ледовыми открытками, которые видно было даже из космоса.

Пенсионер, потерявший слух более 20 лет назад, две недели лежал в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает "Амурская правда".

Несколько лет подряд Валерий Мельников рисовал огромные новогодние открытки на речке Хамутина в селе Марково. Его ледовые рисунки сфотографировали даже с борта МКС. Ему присылали открытки и письма с пожеланиями и восхищением его творчеством со всей России.