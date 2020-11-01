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Рубрика: Общество

Рецепт по-скорому

В Сибири рецепты на лекарства будут выписывать и врачи неотложки
Текст: Наталья Решетникова, Нина Рузанова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
В Новосибирской области фельдшеры "скорой помощи" смогут выдавать рецепты пациентам с симптомами коронавируса на дому. Как уточнили в региональном минздраве, пока это внедряется в качестве пилотного варианта.
Получение фельдшером возможности выписать рецепт больному поможет не упустить драгоценное время для лечения. Фото: Владимир Аносов/ РГ Получение фельдшером возможности выписать рецепт больному поможет не упустить драгоценное время для лечения. Фото: Владимир Аносов/ РГ
Получение фельдшером возможности выписать рецепт больному поможет не упустить драгоценное время для лечения. Фото: Владимир Аносов/ РГ

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, это инновация, работа только начинается. Вопросов по ее организации немало, учитывая, что в бригадах "скорой помощи" - в основном фельдшеры, а не врачи. Медперсонала катастрофически не хватает - болеют, работают на износ.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Повсеместное внедрение электронных рецептов завершится к 2023 году

Главный врач ГБУЗ Новосибирской области "Станция скорой медицинской помощи" Ирина Большакова отметила, что эта инициатива вызвана прежде всего заботой о пациенте: "Если фельдшер (а наши бригады скорой медицинской помощи на сто процентов фельдшерские) будет иметь возможность выписать больному рецепт, это поможет начать лечение вовремя, не упустить драгоценное время. Мы знаем, какую колоссальную нагрузку сегодня испытывает вся система здравоохранения, в том числе поликлиники. И если заболевшему коронавирусной инфекцией не придется идти туда за рецептом, это не только снизит нагрузку на участковых терапевтов, но и, самое главное, упростит ситуацию для самого больного".

В ближайшее время начнется обучение 1500 фельдшеров, и на это потребуется не менее двух недель. Они должны изучить, какие препараты и по какой схеме назначать.

- Сейчас для нашей службы изготавливаются рецептурные бланки и печати. Я надеюсь, что это лишь временная мера, связанная с нынешней тяжелой ситуацией. Как только волна заболевания пойдет на спад, мы вернемся к своим обычным обязанностям, - говорит руководитель областной станции скорой помощи. - Все-таки надо понимать, что наша служба оказывает именно экстренную, неотложную помощь. Большое значение имеет время ожидания "скорой" - наши усилия должны быть направлены на то, чтобы его сокращать. Конечно, выписка рецептов требует временных затрат, мы это понимаем и будем стараться компенсировать эти потери. Во главе угла были и остаются интересы пациентов, и мы готовы делать все, чтобы помощь им была максимально эффективной.

Кроме этого, в регионе синхронизируют работу скорых и участковых медицинских служб. Это, как подчеркивают в минздраве, обеспечит эффективную маршрутизацию пациентов, позволит избежать дублирования вызовов и необоснованного повышения нагрузки на систему здравоохранения.

В ближайшее время начнется обучение 1500 фельдшеров

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова сообщила, что количество инфекционных бригад на "скорых" увеличено до 35. На "горячую линию" "112" дополнительно выведено четыре врача из центра медпрофилактики. Количество работников "Единой регистратуры", позвонить в которую можно по телефону "124", увеличилось в два раза - на тридцать человек. Есть договоренность об усилении ординаторами медуниверситета первичного звена. На стадии внедрения - телемедицинские консультации на уровне первичного звена.

Мнение

Могут ли врачи скорой помощи делать назначения и выписывать рецепты? Когда служба работает в штатном режиме - это не предусмотрено. Главная задача "скорой" - экстренная помощь больному в случае, когда есть угроза его жизни. Это конкретный перечень состояний: угроза инфаркта или инсульта, потеря сознания, нарушение дыхания, травмы, кровотечения, ожоги, острые отравления. Приезжает бригада, доктор осматривает больного, оказывает экстренную помощь. Если состояние не жизнеугрожающее, нет оснований для госпитализации, - бригада передает разнарядку в поликлинику. К больному придет дежурный доктор. Он как раз и назначает лечение и выписывает рецепт. Это стандартный порядок. Но во время эпидемии, когда и служба скорой помощи, и медучреждения работают с предельной нагрузкой, решение выписывать рецепты сразу во время приезда бригады "скорой" может оказаться абсолютно правильной инициативой. Этим решением, во-первых, мы добиваемся ускорения начала терапии. Если картина заболевания очевидна, если оно протекает в легкой форме, врач назначает лечение в соответствии с утвержденными рекомендациями и сразу же выписывает рецепт. Во-вторых, мы уменьшаем круг общения больного COVID-19 - не надо ждать повторного визита врача уже из поликлиники. Тем более что многие поликлиники сейчас оказывают дистанционную помощь - врач звонит по телефону и контролирует состояние больного. Но в любом случае подобная инициатива должна быть одобрена региональными органами здравоохранения и зафиксирована в местных нормативных актах, чтобы действия Скорой медицинской помощи и поликлиник были согласованными, а не противоречили друг другу.

Подготовила Ирина Невинная

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