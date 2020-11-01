Директор госпредприятия Ингушетии задержан за взятку сотруднику ФСБ

В Ингушетии арестован 30-летний директор местного казенного учреждения, который пытался дать взятку сотруднику ФСБ.

Мужчина был задержан 30 октября в Назрани с поличным при попытке передать сотруднику местного УФСБ наличными два миллиона рублей. Таким образом он пытался остановить расследование по делу о хищении бюджетных средств, сообщили в СУ СКР по Ингушетии. Сотрудник УФСБ от получения взятки отказался.

Теперь мужчине инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере, он по решению суда заключен под стражу. Судя по тому, как сильно директор хотел остановить расследование, он может быть причастен и к реализации серьезных коррупционных схем. Так что расследование продолжается.