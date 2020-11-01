Ставрополье готово стать главным поставщиком хлопка страны

Новости

Чехия возглавила антирейтинг стран по смертности от COVID-19 22:17
Во Франции госпитализировали подозреваемого в покушении на священника 21:41
В Коми 82 человека эвакуируют из-за пожара на нефтешахте 21:25
За сутки от коронавируса вылечились 98 российских военнослужащих 20:28
Андрей Рублев: Счастлив, что впервые сыграю на итоговом турнире ATP 20:18
Путин назвал преимущества "удаленки" 20:11
Во французском Монпелье произошла перестрелка 19:55
Blumhouse возродит хоррор-серию "Пятница, 13-е" 18:02
Сильный пожар охватил больницу при университете Стамбула 17:59
В Подмосковье на месте взрыва в гаражах извлекли тело погибшего 17:47
Продюсер сообщил о пропаже певца Андрея Губина 17:36
Парковка у аэропорта Внуково подешевела 17:19
"Мерседес" досрочно выиграл Кубок конструкторов 17:06
Латвия заблокирует поставки электроэнергии с БелАЭС 17:06
На Кубани по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено уголовное дело 16:41
Петербург побил вековой рекорд по теплу 16:30
Вице-премьер Башкирии Ленара Иванова заболела коронавиусом 16:29
В Москве введен льготный проездной для ассистентов-стажеров вузов 16:23
На Бали планируют запустить трамваи и электробусы 16:05
Клайв Баркер займется сериалом-ремейком "Восставшего из ада" 15:25
В ВДВ расширяют подготовку младших специалистов 15:18
Умерла директор "Джентльменов удачи" и "Сталкера" Александра Демидова 15:17
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Владимиром 15:17
Актриса Коростышевская задержана на месте ДТП с Ефремовым 15:14
В храме памяти жертв катастрофы над Синаем прошла первая служба 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
01.11.2020 21:14
Рубрика: Экономика

Полна коробочка

Ставрополье готово стать главным поставщиком хлопка страны
Текст: Михаил Сухарев ("Российская газета", Ставропольский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
Хороший урожай хлопка созрел в этом году на Ставрополье, и аграрии уже приступили к уборке. К примеру, сельхозпредприятие "Терское" на востоке края соберет "белое золото" с 40 гектаров. Выращивание хлопка в регионе возродили лишь пару лет назад после 50-летней паузы, и эта отрасль готова к мощному скачку в своем развитии.

Возрождение промышленного хлопководства в Ставропольском крае началось в 2018 году. Власти региона поняли, что государственная помощь может в корне изменить рынок текстильного сырья в России и целиком обеспечить потребности страны.

Фото: Татьяна Барыбина/РГ
Видео: В Ставропольском крае зацвели хлопковые поля

- Потребность России в хлопковом волокне - 120 тысяч тонн, замечает учредитель сельхозпредприятия "Терский" Алибек Шебзухов. - И наш регион, если все сложится успешно, может полностью ее закрыть.

Уже к 2024 году на Ставрополье будут собирать около 20 тысяч тонн хлопка-сырца. К этому сроку будет введено в оборот пять тысяч гектаров земель с мелиоративной системой. Минсельхоз Ставропольского края сообщил, что инвестиции в проект могут достигнуть 7,5 миллиарда рублей, а примерно в два с четвертью миллиарда обойдется покупка спецтехники для уборки хлопка.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что планы по развитию хлопководства в регионе - поистине грандиозные. Следующим этапом должно стать создание мощностей для переработки хлопка-сырца, а также продвижение собственного семеноводства.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Интервью директора ФССП Дмитрия Аристова "Российской газете". Главное
Эрдоган заявил об увеличении числа погибших в Измире
В Подмосковье при взрыве в гаражах погиб мужчина
11 россиян умерли в Турции из-за коронавируса
Выходной день станет самым теплым на предстоящей неделе в столице
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой