Ставрополье готово стать главным поставщиком хлопка страны

Хороший урожай хлопка созрел в этом году на Ставрополье, и аграрии уже приступили к уборке. К примеру, сельхозпредприятие "Терское" на востоке края соберет "белое золото" с 40 гектаров. Выращивание хлопка в регионе возродили лишь пару лет назад после 50-летней паузы, и эта отрасль готова к мощному скачку в своем развитии.

Возрождение промышленного хлопководства в Ставропольском крае началось в 2018 году. Власти региона поняли, что государственная помощь может в корне изменить рынок текстильного сырья в России и целиком обеспечить потребности страны.

- Потребность России в хлопковом волокне - 120 тысяч тонн, замечает учредитель сельхозпредприятия "Терский" Алибек Шебзухов. - И наш регион, если все сложится успешно, может полностью ее закрыть.

Уже к 2024 году на Ставрополье будут собирать около 20 тысяч тонн хлопка-сырца. К этому сроку будет введено в оборот пять тысяч гектаров земель с мелиоративной системой. Минсельхоз Ставропольского края сообщил, что инвестиции в проект могут достигнуть 7,5 миллиарда рублей, а примерно в два с четвертью миллиарда обойдется покупка спецтехники для уборки хлопка.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что планы по развитию хлопководства в регионе - поистине грандиозные. Следующим этапом должно стать создание мощностей для переработки хлопка-сырца, а также продвижение собственного семеноводства.