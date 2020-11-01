В Дагестане без света остались более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за аварии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Россети Северный Кавказ", примерно в десять вечера обесточенными оказались две подстанции. Проблемы возникли у потребителей в Кумторкалинском и Новолакском районах.

Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам. "Энергетики намерены вернуть свет в дома потребителей максимально оперативно. Персонал, устраняющий аварию, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты", - подчеркивается в заявлении энергетической компании.