В КЧР два человека погибли, еще семь пострадали в лобовом ДТП

Два человека погибли и еще семь пострадали в аварии на федеральной трассе А-155 в Карачаевском районе республики.

По предварительным данным, водитель LADA Priora не справился с управлением на мокрой горной трассе, вылетел на встречную полосу и врезался во встречный Nissan Tiida. Удар был такой силы, что два человека погибли от столкновения, еще семь пострадали.

Среди погибших и пострадавших детей нет, сообщили в главном управлении МЧС по КЧР. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия. Теперь сотрудникам полиции и экспертам предстоит изучить все обстоятельства трагедии и определить виновника в ДТП.