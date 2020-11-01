Анна Нетребко и Ильдар Абдразаков выступили впервые после болезни

Как известно, именно после "Дона Карлоса", открывавшего новый сезон Большого театра, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов заразили друг друга ковидом и попали в 52-ю московскую больницу. С тех пор прошло больше полутра месяцев и в эти дни выздоровевшие звезды вновь встретились теперь уже на Мариинской сцене в той же опере Верди. И здесь они выступили в ансамбле с Екатериной Семенчук и Алексеем Марковым. За пультом стоял маэстро Валерий Гергиев.

Изначально эта "команда мечты" должна была спеть в премьере "Дона Карлоса" в Дрездене в Опере Земпера под руководством Кристиана Тилеманна. Из-за пандемии постановку пришлось отменить. Однако в июне, когда театры Германии вновь открылись на строгих условиях и с соблюдением мер безопасности, фрагменты из "Дон Карлоса" были представлены в Дрездене в концертном исполнении, так что мировой дебют Анны Нетребко в партии королевы Елизаветы случился там. Юсиф Эйвазов спел в этом концерте Дона Карлоса, а вот Екатерине Семенчук и Ильдару Абдразакову попасть в Дрезден из-за закрытых границ не удалось. Зато теперь в Мариинском театре ансамбль собрался целиком. Но даже такой редкий исполнительский состав не смог заполнить зал из-за высокой стоимости билетов, непосильной для людей в это сложное время.

К слову, старый спектакль Джорджо Барберио Корсетти с простой сценографией и без особых оригинальных режиссерских решений визуально привлекает лишь видеоконтентом с крупными планами главных героев в замедленной съемке и "историческими" костюмами из эпохи испанского короля Филиппа II.

Мариинский дебют Анны Нетребко в партии Елизаветы прошел не без неожиданных решений: в первой сцене она вышла в голубом платье, в каком до сих пор выходила фаворитка короля - принцесса Эболи (Семенчук). Эболи, в свою очередь, предстала пред лицом изумленной публики в пышном выходном зеленом костюме…королевы. Дизайнерское чутье примадонны не подвело ее, подсказав расставить более правильные визуальные акценты: Елизавета - "голубая героиня" с благородными порывами, а зеленый цвет больше соответствовал принцессе Эболи - с ее коварными, "змеиными" намерениями.

При "нулевой" режиссуре солисты демонстрировали свой богатый сценический опыт, правда, получалось в духе "живых картин", за исключением драматических сцен третьего действия "В королевских покоях в Вальядолиде". Здесь в свои права вступил бас Ильдар Абдразаков, пустив в ход чары своего обаяния и драматического дара, своей ярчайшей индивидуальности и острого чувства сцены. В этом действии Верди показал короля Филиппа наедине со своими страхами, после чего развернул все драматические коллизии вокруг короля: визит Великого инквизитора, дележ светской и церковной власти, вольнодумец-диссидент маркиз ди Поза, супруга Елизавета, возмущенная пропажей шкатулки с драгоценностями, среди которых король обнаружил портрет Карлоса. Юсиф Эйвазов очень уверенно и держался в непростой роли принца Карлоса, напоминая временами красками своего тембра мексиканца Роландо Вильясона. Похудевший после болезни Ильдар Абдразаков вновь продемонстрировал свой плотный, благородно звучащий голос: его король Филипп, подобно разъяренному Отелло, готов был задушить Елизавету - Нетребко, посмевшую поднять голову против мужа-тирана. На пике этого напряжения выступила с пламенной исповедью принцесса Эболи, раскаявшаяся в грехе с королем - коронный номер Екатерины Семенчук. А Елизавета у Анны Нетребко покроила своими королевскими манерами, идущими еще от ее "Анны Болейн" Доницетти, сочным звучанием низкого регистра. В своей финальной арии о тщете земного Tu che le vanita и в прощальном дуэте с Карлосом она создала образ королевы-философа, призывающий к торжеству справедливости и любви к ближнему.

Прямая речь

Ильдар Абдразаков:

- Это был мой первый спектакль после болезни, свалившей на меня месяц назад. Слушатели сказали мне, что я прекрасно звучал, но мне на сцене казалось, что чего-то не хватает, хотя пелось и дышалось легко, звук лился. Ко всему, что сейчас происходит, нужно привыкнуть, пристроиться и работать в новых условиях. У нас, артистов было ощущение, что мы все очень давно не виделись. У всех горели глаза, все волновались, был настоящий кураж. Спектакль получился приятный, добрый, несмотря на его содержание. Мы ведь на сцене можем злиться, душить друг друга, а за кулисами обнимаемся, шутим и желаем друг другу только добра.