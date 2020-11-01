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Рубрика: Происшествия

В Коми 82 человека эвакуируют из-за пожара на нефтешахте

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

В Коми на шахте "Яреганефть" под Ухтой произошел пожар, сообщает республиканское управление МЧС.

Фото: ГУ МЧС РФ по МО/ТАСС
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Горит уклонный блок №3 нефтешахты №1. На участке могут находиться 82 человека, сейчас они выходят на поверхность.

На Яргегском месторождении, расположенном на расстоянии 21 километра от города Ухты шахтным методом добывают сверхтяжелую нефть, которую используют для производства битума.

Нефть находится на глубине 150-200 метров от поверхности земли. Особенность ее добычи заключается в том, что скважины пробуриваются в шахтах.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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