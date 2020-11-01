В Коми 82 человека эвакуируют из-за пожара на нефтешахте

В Коми на шахте "Яреганефть" под Ухтой произошел пожар, сообщает республиканское управление МЧС.

Горит уклонный блок №3 нефтешахты №1. На участке могут находиться 82 человека, сейчас они выходят на поверхность.

На Яргегском месторождении, расположенном на расстоянии 21 километра от города Ухты шахтным методом добывают сверхтяжелую нефть, которую используют для производства битума.

Нефть находится на глубине 150-200 метров от поверхности земли. Особенность ее добычи заключается в том, что скважины пробуриваются в шахтах.