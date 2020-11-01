Два человека погибли при падении машины в Северо-Крымский канал

Минувшей ночью в Красноперекопском районе Крыма на автодороге Воинка-Красноармейское произошло ДТП, при котором легковой автомобиль опрокинулся в Северо-Крымский канал. Два молодых человека погибли и два пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РК.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, по тревожному сигналу на место ДТП у села Воинка выехали бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД И МЧС. Они увидели лежащий в пересохшем канале автомобиль "Славута", который съехал с дороги и опрокинулся. Чтоб избежать воспламенения, спасатели отключили аккумулятор машины.

Вызволять пострадавших пришлось с помощью специального оборудования. Их госпитализировали с переломами и другими повреждениями в Центральную городскую больницу Красноперекопска. Погибшим молодым людям было 20 и 23 года.

МВД по Республике Крым начало проверку по факту ДТП. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "ЗАЗ-Славута" не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части на закруглении дороги, ведущей к дамбе.

- Сотрудники полиции установили, что молодой водитель получил водительские права лишь в мае 2020 года, а в момент ДТП он управлял автомобилем, принадлежащим другому человеку, - отметили в МВД. - Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств автокатастрофы.

Всего за прошедшую неделю крымские спасатели 17 раз ликвидировали последствия ДТП, в которых пять человек погибли и 22 получили травмы.