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Рубрика: Происшествия

Глава СК поручил доложить о расследовании смерти подростка на приеме у ЛОРа

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о смерти 13-летнего мальчика из Анапы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
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Ребенок погиб во время проведения операции отоларингологом здешней больницы. По данному факту следственным управлением по Краснодарскому краю СК России расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Проведен ряд экспертиз, кроме того, в настоящее время назначена экспертиза в другом регионе.

Перед специалистами поставлены вопросы в том числе и с учетом позиции потерпевшей стороны. В одной из недавних федеральных телепрограмм родственники погибшего мальчика пожаловались на необъективность следствия.

Александр Бастрыкин дал указание руководству регионального следственного управления детально проверить все озвученные в СМИ обстоятельства и незамедлительно доложить обо всех проведенных к настоящему времени следственных действиях. Ранее ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Халатность врачей

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