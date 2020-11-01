Глава СК поручил доложить о расследовании смерти подростка на приеме у ЛОРа

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о смерти 13-летнего мальчика из Анапы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенок погиб во время проведения операции отоларингологом здешней больницы. По данному факту следственным управлением по Краснодарскому краю СК России расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Проведен ряд экспертиз, кроме того, в настоящее время назначена экспертиза в другом регионе.

Перед специалистами поставлены вопросы в том числе и с учетом позиции потерпевшей стороны. В одной из недавних федеральных телепрограмм родственники погибшего мальчика пожаловались на необъективность следствия.

Александр Бастрыкин дал указание руководству регионального следственного управления детально проверить все озвученные в СМИ обстоятельства и незамедлительно доложить обо всех проведенных к настоящему времени следственных действиях. Ранее ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.