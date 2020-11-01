Подземные горизонты рассматриваются в качестве основных источников водоснабжения Крыма, а опреснение морской воды будет запасным вариантом. На решение самых неотложных водных проблем региона правительство страны запланировало выделить 48 миллиардов рублей. Застаревшую водную проблему полуострова должны решить комплексно и на многие годы вперед. Как план реализуется на практике, во время рабочего визита в Крым проверил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Севастополе к решению проблемы бесперебойного водоснабжения подключили военных. На строительство дамбы и ковшового водозабора на реке Бельбек городу выделено пять миллиардов рублей. Главное военно-строительное управление N4 Минобороны России завершить все работы на этом объекте должно к началу марта 2021 г. Военные развернулись на стройплощадке даже быстрее, чем можно было ожидать, но пока, по оценке специалистов, чтобы уложиться в намеченные сроки, на объекте не хватает около 200 человек и нескольких десятков единиц техники. Они приступят к работе в ближайшие дни. Другая приоритетная проблема в Севастополе связана со строительством канализационных очистных сооружений "Южные". Эта стройка уже должна была завершиться, но из-за проблем с первым подрядчиком реально начинается только сейчас.

- Составили график увеличения рабочих ресурсов и техники, - пояснил вице-премьер. - Подрядчик просит установить окончание работ на 2024 год, но мы требуем, чтобы сроки были скорректированы до декабря 2023 года.

В качестве приоритетного варианта решения водной проблемы по-прежнему рассматривается добыча ресурса из подземных источников. Опреснение морской воды остается запасным вариантом. Это связано с тем, что опреснение в таких больших объемах в России еще никто не делал. Напомним, речь идет об опреснительных установках производительностью не менее 20 тысяч кубических метров воды в сутки. Сегодня рассматривается возможность сооружения двух таких установок для нужд Крыма и Севастополя, однако этот процесс связан с целым рядом сложностей. Прежде всего он является достаточно дорогим и энергоемким. Кроме того, требует решения ряда сопряженных задач.

- Необходимо предусмотреть глубоководный выпуск в море рассола, остающегося в результате фильтрации, механизм подачи воды в водопроводную сеть, обеспечить подачу на установки электроэнергии, - рассказал Марат Хуснуллин.

Поэтому в качестве основного варианта водообеспечения самого большого города республики - Симферополя - рассматривается бурение новых скважин для добычи воды. Специалисты оценивают подземные запасы как достаточно большие - в объеме 1,3-1,7 миллиона кубометров воды. Однако освоение новых скважин требует бережного подхода, чтобы не навредить экологии, и будет растянуто во времени. Новые скважины должны некоторое время находиться в режиме испытания для изучения их дебита, химического состава, и только потом, в случае пригодности воды, можно создавать инфраструктуру для ее подачи населению и другим потребителям.

- Думаю, что к концу декабря мы будем иметь объективную картину подземных источников, - сообщил Хуснуллин.

Симферополь уже сейчас ежесуточно получает из подземных водоносных горизонтов более половины суточного объема потребления. А в середине октября началось бурение новых скважин, которое должно дать крымской столице дополнительно до 30 тысяч кубометров воды в сутки. Если все пойдет по плану, она начнет поступать в город к концу января.

Марат Хуснуллин отметил, что сегодня стоит задача не просто снять остроту проблемы на период затянувшейся засухи в Крыму, но и гарантировать устойчивое водоснабжение потребителей полуострова, сократить потери в водопроводных сетях (сегодня они превышают 70 процентов), обеспечить очистку и использование стоков.

Решением водной проблемы по-прежнему рассматривается добыча ресурса из подземных источников

Комплексный план мероприятий, в частности, предусматривает переброску части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел. На эти цели запланировано финансирование в объеме 5,7 миллиарда рублей. Кроме того, 9,5 миллиарда направят на строительство водоводов от Чернореченского водохранилища до водопроводного узла в Севастополе, более 8,5 миллиарда - на проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные" Севастополя. Свыше 4,3 миллиарда пойдут на утверждение и реализацию плана снижения потерь в сетях водоснабжения для Крыма и еще более 3,6 миллиарда - на аналогичные мероприятия в Севастополе. Также план предусматривает выделение свыше 1,7 миллиарда рублей на строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до Симферополя.

Сколько стоит вода

За время реализации федеральной целевой программы "Вода России" почти 2 млн россиян, живущих в районах с вододефицитом, получили надежный доступ к воде, с этой целью были модернизированы и построены 855 гидропостов, восстановлены и реабилитированы водоемы на площади 8,8 тыс. га, построено и модернизировано 735 км берегоукрепительных сооружений, реконструирован и построен 21 гидроузел.

Такие итоги подвели на пресс-конференции директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов минприроды Роман Минухин и директор ФГБУ "Центр развития водохозяйственного комплекса России" Илья Разбаш.

Реализация ФЦП "Вода России" началась в 2012 году. Ее основная задача - обеспечить доступ людей к чистым и безопасным источникам воды, защитить их от наводнений и паводков.

Одним из важнейших направлений работы стала защита населения от пагубного воздействия воды. В результате повысился уровень безопасности жизни 1 млн человек. Построенные защитные сооружения и укрепленные берега рек позволили снизить риски для жителей Уфы, Казани, Волгограда, Бийска, Кисловодска, Магаса и других городов, а также множества малых населенных пунктов.

"После завершения федеральной целевой программы работа по всем направлениям будет продолжена, - отметил Роман Минухин. - Мы продолжим оказывать поддержку регионам. Остается госпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов", в рамках которой есть водная часть, есть федеральные проекты "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов". Все это позволит нам довести все проекты до конца".

С 2012 года на достижение целей программы было направлено 202,5 млрд рублей.

"ФЦП "Вода России" стала одним из инструментов Водной стратегии России, - добавил Илья Разбаш. - Мы провели комплексную работу не только "в полях", но и с людьми через наши просветительские мероприятия. Сейчас мы имеем крупнейшее в России эковолонтерское движение, в котором приняли участие более 5 млн человек".

Подготовил Алексей Дуэль