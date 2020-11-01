На Дону двое мужчин избили вступившихся за девушку следователей

Новости

За сутки от коронавируса вылечились 98 российских военнослужащих 20:28
Андрей Рублев: Счастлив, что впервые сыграю на итоговом турнире ATP 20:18
Путин назвал преимущества "удаленки" 20:11
Во французском Монпелье произошла перестрелка 19:55
Blumhouse возродит хоррор-серию "Пятница, 13-е" 18:02
Сильный пожар охватил больницу при университете Стамбула 17:59
В Подмосковье на месте взрыва в гаражах извлекли тело погибшего 17:47
Продюсер сообщил о пропаже певца Андрея Губина 17:36
Парковка у аэропорта Внуково подешевела 17:19
"Мерседес" досрочно выиграл Кубок конструкторов 17:06
Латвия заблокирует поставки электроэнергии с БелАЭС 17:06
На Кубани по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено уголовное дело 16:41
Петербург побил вековой рекорд по теплу 16:30
Вице-премьер Башкирии Ленара Иванова заболела коронавиусом 16:29
В Москве введен льготный проездной для ассистентов-стажеров вузов 16:23
На Бали планируют запустить трамваи и электробусы 16:05
Клайв Баркер займется сериалом-ремейком "Восставшего из ада" 15:25
В ВДВ расширяют подготовку младших специалистов 15:18
Умерла директор "Джентльменов удачи" и "Сталкера" Александра Демидова 15:17
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Владимиром 15:17
Актриса Коростышевская задержана на месте ДТП с Ефремовым 15:14
В храме памяти жертв катастрофы над Синаем прошла первая служба 14:59
Число погибших в Измире выросло до 55 человек 14:43
Петербургские ученые нашли необычный материал для оптических компьютеров 14:37
11 россиян умерли в Турции из-за коронавируса 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
01.11.2020 19:23
Рубрика: Происшествия

На Дону двое мужчин избили вступившихся за девушку следователей

Текст: Александр Гавриленко

В Ростовской области задержаны двое молодых мужчин, напавших на следователей. ЧП произошло накануне в поселке Зимовники. Двое местных сотрудников СКР возвращались домой после работы, когда к ним подбежала 17-летняя девушка и попросила спасти их с подругой от двух напавших мужчин.

Фото: Александр Корольков/РГ
В Ростове возбудили дело после смерти пяти пациентов больницы

Следователи даже не успели отреагировать, как один из агрессоров набросился на девушку и даже успел ударить ее ногой. Следователи пытались успокоить неадекватных граждан, но вместо того чтобы подчиниться законным требованиям, те напали уже на следователей. Как сообщили в СУ СКР по региону, служители закона получили множественные удары по голове и туловищу, а нападавшим удалось скрыться. В результате потасовки оба следователя попали в больницу с серьезными травмами.

Злоумышленников удалось быстро опознать и доставить в полицию. Ими оказались 30-летний уроженец Зимовников и 34-летний житель Орловского района.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления. Уголовное дело касается не просто нападения, а применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, причем опасного для жизни и здоровья. По этой статье можно получить до 10 лет тюрьмы.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Интервью директора ФССП Дмитрия Аристова "Российской газете". Главное
Эрдоган заявил об увеличении числа погибших в Измире
В Подмосковье при взрыве в гаражах погиб мужчина
11 россиян умерли в Турции из-за коронавируса
Выходной день станет самым теплым на предстоящей неделе в столице
Мошенники придумали новый способ облегчить кошелек доверчивых водителей
Видео
Видео
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей