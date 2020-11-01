На Дону двое мужчин избили вступившихся за девушку следователей

В Ростовской области задержаны двое молодых мужчин, напавших на следователей. ЧП произошло накануне в поселке Зимовники. Двое местных сотрудников СКР возвращались домой после работы, когда к ним подбежала 17-летняя девушка и попросила спасти их с подругой от двух напавших мужчин.

Следователи даже не успели отреагировать, как один из агрессоров набросился на девушку и даже успел ударить ее ногой. Следователи пытались успокоить неадекватных граждан, но вместо того чтобы подчиниться законным требованиям, те напали уже на следователей. Как сообщили в СУ СКР по региону, служители закона получили множественные удары по голове и туловищу, а нападавшим удалось скрыться. В результате потасовки оба следователя попали в больницу с серьезными травмами.

Злоумышленников удалось быстро опознать и доставить в полицию. Ими оказались 30-летний уроженец Зимовников и 34-летний житель Орловского района.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления. Уголовное дело касается не просто нападения, а применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, причем опасного для жизни и здоровья. По этой статье можно получить до 10 лет тюрьмы.