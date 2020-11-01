На Кубани легковушка сбила восемь человек, пятеро погибли

В Гулькевичском районе Краснодарского края легковушка, выехав на полосу встречного движения, наехала на восемь человек. По информации очевидцев, на трассе был сильный туман.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, авария произошла на трассе село Отрадо-Ольгинское - село Отрадо-Кубанский в пять утра. Прибывшие на место полицейские установили, что 27-летний водитель LADA Priora, двигаясь при сильном тумане, заметил на своей полосе две стоящие легковушки - ВАЗ 2115 и ВАЗ 21099. Пытаясь избежать с ними столкновения, он выехал на встречную полосу, где сбил восемь человек. В результате наезда пятеро из них скончались.

Кроме того, еще пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку.