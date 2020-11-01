На Сочи обрушился сильный дождь с градом

В первый ноябрьский день на Сочи обрушилась непогода. Сначала пошел сильный ливень, затем поднялся ураганный ветер, а через время пошел град.

По словам очевидцев, по карнизам и крышам стучали "ледяные снаряды" размером с черешню, Причем градин было так много, что за считанные минуты улицы курорта побелели.

Сильный дождь прошел и в других районах Кубани, в том числе в Краснодаре. Накануне в краевом ГУ МЧС распространили экстренное предупреждение по непогоде. Оно действует до сих пор. Спасатели рекомендуют отложить прогулки в горы и на пляж, лучше вообще не выходить из дома. Кроме того, жителям Сочи советуют оставаться во время стихии дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем.