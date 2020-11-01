Скончался экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта умер в одной из больниц Подмосковья. Ранее у него был диагностирован коронавирус, передает ТАСС.

По словам врачей, он умер на фоне осложнений хронических заболеваний. Ему было 73 года. Напомним, Максюта возглавлял волгоградский регион с 1996 по 2009 год, три срока подряд. С 2010-го по 2014-й год был членом Совета Федерации России.

Максюта имеет множество государственных наград, включая Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.