В Калмыкии накрыли крупное подпольное казино

Правоохранительным органом удалось выявить и закрыть подпольное казино, которое больше года работало в Элисте. По данным следствия, за год с небольшим нелегальная организация заработала 11 миллионов рублей.

Организаторы и гости незаконного заведения соблюдали строгую конспирацию - тем не менее, сотрудникам правоохранительных органов удалось найти это место. При обыске в двух залах были обнаружены покерные столы, игральные фишки, карты, а также наличные деньги, отчетные документы и мобильные телефоны, которыми пользовались преступники.

Сейчас задержаны семь предполагаемых организаторов, сообщили в СУ СКР по региону. Им инкриминируют незаконную организацию и проведение азартных игр организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. По этой статье предусмотрены не только огромные штрафы, но и до шести лет тюрьмы. В настоящее время все они задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.