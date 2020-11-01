Банковские карты подскажут, какой бизнес лучше открыть в городе

Моногорода Свердловской области первыми в стране запускают проект Business-Data с использованием технологии больших данных (BigData).

Анализируя платежи жителей банковскими картами, специалисты определяют не только, каких услуг не хватает в том или ином городе, но и в каком микрорайоне, и на какой улице. Потом, когда предприниматель откроет свое дело, он уже заранее обеспечен главным - спросом на его товары и услуги. И не только.

"Фонд развития моногородов готов предоставить бизнесу льготные займы от 5 до 250 миллионов рублей под ноль процентов годовых, - рассказала "Российской газете" заместитель председателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. - Это беспрецедентная мера поддержки. Для крупных проектов у нас есть займы до миллиарда рублей под 5 процентов". Главное, замечает Ирина Макиева, что конечным итогом станет улучшение жизни конкретного человека. И ему не надо будет за какой-то услугой, например, в салон красоты, ездить в другой город.

Эксперты Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, используя аналитику больших данных, выявляют свободные ниши и предлагают бизнесменам занять их, купив франшизу. Пионером регионального проекта стал Каменск-Уральский.

Оказалось, больше всего его жителям не хватает учреждений дополнительного образования для детей и мест общепита - на них они тратят за пределами города 40 и 50 процентов средств соответственно. Учитывая данные исследования, местные предприниматели решили создать первую кофейню-магазин, где можно отдохнуть всей семьей, и детскую школу программирования.

"Исследование лишний раз подтвердило, что в городе слабо развита сфера IT-услуг. Элементарно сложно найти человека, умеющего делать сайт, поэтому наша школа однозначно пригодится. Здесь ребенок осваивает навыки от базовой компьютерной грамотности до языков программирования, учится работать с данными. Причем, делает это в формате игры, что ускоряет процесс", - рассказывает предприниматель Тимофей Четыркин. Благодаря финподдержке проекта он оборудовал учебный класс за два месяца.

На организацию второго предприятия горожан вдохновил столичный кофе-магазин, работающий по франшизе. Они увидели, что компании с собственной фабрикой по обжарке зерна в регионе нет, а в городе заказать кофе можно только на вынос.

"Мы хотели создать место для отдыха в центре Каменск-Уральского и выбрали кофейню - так получился семейный бизнес. А анализ спроса убедил, что мы идем в верном направлении, ведь действительно многие посещают загородные заведения только из-за того, что не находят альтернативу дома", - делится Павел Кузнецов.

Руководство муниципалитета уверено: компании с подобным сервисом улучшат социально-экономические условия, а значит и уровень жизни населения. Успехи малого бизнеса Каменск-Уральского можно будет повторить в остальных городах. Скоро заработает предприятие общепита в Новоуральске - наряду с Богдановичем, Первоуральском и Асбестом они вошли в пятерку моногородов-пилотов. Всего до 2024 года в проекте поучаствует 20 муниципалитетов, организаторы хотят распространить практику и в других регионах.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".