Свердловская больница опровергла информацию о работе врачей с COVID-19

В Каменске-Уральском Свердловской области администрация городской больницы № 1 опровергла распространенную в СМИ информацию о привлечении к работе сотрудников медучреждения, бессимптомно болеющих коронавирусом. По сообщениям журналистов, такое решение было принято якобы из-за острого дефицита персонала.

"Все медицинские работники еженедельно обследуются на наличие заболевания как методом ПЦР, так и методом ИФА. При выявлении положительных результатов незамедлительно отстраняются от работы", - говорится в сообщении пресс-службы больницы. Она также известила, что будут предприняты "необходимые меры по соблюдению СМИ законодательства в области распространения недостоверной информации".

Немногим ранее больница обнародовала новость о дополнительном перепрофилировании 100 коек для лечения пациентов с COVID-19. Шесть из них служат в качестве реанимационных.