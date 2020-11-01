В Югре построят склад для хранения вакцины от COVID-19

Специальный склад для хранения отечественной вакцины от COVID-19 оборудуют в поселке Белый Яр Сургутского района ХМАО. Об этом сообщил на своей страничке в Instagram директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Он пояснил, что вакцина требует особых условий хранения. Главнейшее из них - стабильная температура. Регион уже закупил и смонтировал необходимое для этого холодильное оборудование. Создаются условия "для доставки и хранения больших объемов вакцины".

Местный минздрав рассчитывает к концу года привить не менее тысячи северян, в первую очередь медиков.

По данным на 1 ноября, в Югре зафиксировано 28465 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это более чем вдвое больше, чем в соседней Тюменской области при сопоставимой численности населения. Ну а другой региональный сосед, Ямало-Ненецкий округ, вышел на первое место в РФ по количеству зараженных на 100 тысяч жителей.