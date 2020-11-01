Йогурт и соки, творог и снежок, сгущенка и овсянка - в Белоярском районе Югры детям, записавшимся в онлайн-лагеря, за счет местного бюджета выдают полноценные продуктовые наборы.

Пусть смена в лагерях и виртуальная, а обед у детей должен быть настоящим, решили в Югре. За две недели в одиннадцати онлайн-лагерях муниципалитета отдохнут 670 детей. Все продукты для них - исключительно местного производства. Клюква и брусника для морса, например, собраны в здешних краях. Все согласовано с Роспотребнадзором. Исходя из расчета 136 рублей за день, общая сумма набора составит 1224 рубля.

- У нас получился полноценный лагерь, - рассказала мама одной из школьниц Анастасия Кузнецова. - Дети чем-то увлеченно занимаются, развиваются, а тут еще и продуктовые наборы выдали, все довольны.

В целом в осенние каникулы на онлайн-площадках Югры работает более 200 онлайн-лагерей. В них с пользой проводят время почти 37,5 тысячи школьников. Как сообщили "РГ" в департаменте образования региона, для них подготовили 867 специальных развивающих программ - от мастер-классов и конкурсов до занятий дискретной математикой. Кроме того, в Югре стартовала тематическая смена по передовым направлениям информатики и цифровых технологий.

- Мы понимаем, что дистанционный формат работы - вынужденный, но нужно находить в нем и плюсы. Онлайн-платформы - реальный шанс для каждого ребенка получить новые знания и опыт. Границы стерты, и уже не так важно, где находится педагог, главное, какие знания он несет, - отметил замдиректора по дополнительному образованию Югорского молодежного центра Андрей Сакаро.