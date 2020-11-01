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Рубрика: Общество

Вегетарианцев предупредили о повышенном риске заразиться COVID-19

Текст: Ольга Орлова

Во всемирный день вегана, который отмечается 1 ноября, ученые и врачи рассказали, насколько эти люди подвержены риску заболеть коронавирсуом.

Фото: iStock
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Как выяснили РИА Новости, веганы и вегетарианцы имеют повышенный риск инфицирования по сравнению с теми, кто питается полноценно.

Исключая из рациона продукты животного происхождения, организм таким образом не получает части витаминов и минеральных веществ, которые поступают только с пищей животного происхождения и порой не могут синтезироваться самостоятельно. Следовательно, и иммунитет у приверженцев растительной пищи более ослабленный. Они больше подвержены риску заразиться инфекциями и вирусами, в том числе и COVID-19.

Агентство приводит слова эпидемиолога Ольги Ненастиной: "Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье. При отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает".

К веществам, поступающим в организм с мясом, относятся, например, витамины В2 и В12, отвечающих за кроветворение, нервную и пищеварительную системы и нормальное состояние кожи и слизистых оболочек, витамин Д, а также полиненасыщенные жирные кислоты, недостаток которых ведет к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Наука Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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