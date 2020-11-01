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Рубрика: Власть

Сократили посадки

Российские суды прекращают уголовные дела каждого четвертого подсудимого
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что российские суды прекращают уголовные дела в отношении четверти всех подсудимых.

Заявление прозвучало в ходе XV совещания председателей верховных судов государств - членов ШОС, прошедшего в режиме видеосвязи.

Фото: istock
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Прекращение уголовного дела не означает, что человек автоматически оправдан. Есть так называемые нереабилитирующие обстоятельства: гражданин виноват, но ему можно дать шанс исправиться без судимости.

В частности, несколько лет назад по законодательной инициативе Верховного суда РФ была введена возможность прекращения уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести с назначением судебного штрафа. При этом есть несколько условий: преступление совершено впервые и человек возместил ущерб.

"По состоянию на 1 октября текущего года по этому основанию судами прекращены уголовные дела в отношении более 140 тысяч лиц", - отметил Лебедев.

Только в 2019 году суды прекратили 33 тысячи уголовных дел с назначением судебного штрафа по ходатайству органов следствия и 16 тысяч уголовных дел - по инициативе самого суда.

Вячеслав Лебедев также напомнил о внесенном в Госдуму 13 октября пленумом Верховного суда России законопроекте о введении уголовного проступка.

С 1 января текущего года численность заключенных сократилась на 32,3 тысячи человек, или на 6 процентов, и составила на 1 октября 491,6 тысячи

Предлагаемые нормы существенно увеличат возможности судов прекращать уголовные дела по ряду категорий преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных впервые и не представляющих особой общественной опасности.

В том числе под новые гуманные правила попадут предприниматели, обвиняемые в некоторых экономических преступлениях.

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