Российский теннисист Андрей Рублев завоевал пятый титул в сезоне-2020, выиграв турнир категории АТР 500 в Вене.

В финале Рублев за 1 час 20 минут победил итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:4, 6:4. Сонего - это тот самый лаки-лузер, который вопреки всему оказался в основной сетке и в четвертьфинале выбил из борьбы первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Отметим, что Рублев тоже сумел обойти Джоковича. В текущем сезоне серб завоевал только четыре титула. Кроме того, Андрей догнал Новака и по количеству выигранных матчей. Теперь у обоих теннисистов их по 39. После вчерашнего финала победная серия россиянина на соревнованиях категории ATP 500 (он взял подряд три трофея - в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене) насчитывает 15 матчей.

После очередного триумфа Андрей поднялся с восьмой на седьмую строчку в рейтинге и чемпионской гонке и впервые в карьере гарантировал себе участие в Итоговом турнире АТР, который состоится в Лондоне 15-22 ноября. Рублев присоединился к Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Доминику Тиму, действующему чемпиону Стефаносу Циципасу, Даниилу Медведеву и Александру Звереву.

- Я так счастлив, что выиграл здесь титул, что впервые буду играть в Лондоне. Я очень этого жду, - приводит слова Рублева пресс-служба ATP. - Я понимаю, что мне нужно работать над собой, прибавлять. Так что это будет вызов. Смогу ли я выступить на таком уровне, чтобы составить достойную конкуренцию лучшим теннисистам из топ-8.

В Вене Рублев продемонстрировал отличную форму. Он, к примеру, не отдал ни одной своей подачи. Но и удача была на стороне Андрея, освобождая ему дорогу к финалу. Во втором круге итальянец Янник Синнер продержался на корте всего 9 минут и снялся из-за травмы. В четвертьфинале Доминик Тим хоть и завершил встречу, но свой лучший теннис точно не мог показать, а позже отменил поездку на "Мастерс" в Париж из-за травмы. Соперник Рублева по полуфиналу, представитель ЮАР Кевин Андерсон, отказался от продолжения борьбы при счете 6:4, 4:1 в пользу Рублева. Но, как говорится, везет сильнейшим.