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01.11.2020 18:20
Рубрика: Спорт

Рублев выиграл титул в Вене и квалифицировался на итоговый турнир ATP

Текст: Артур Нанян
Россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Вене. В решающем матче он переиграл в двух сетах итальянца Лоренцо Сонего - 6:4, 6:4.
Андрей Рублев. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Андрей Рублев. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Андрей Рублев. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Для Рублева этот титул седьмым в карьере на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и пятым в текущем году (он победил во всех финалах, в которых принимал участие). Россиянин стал рекордсменом сезона по числу титулов и опередил по этому показателю первую ракетку мира серба Новака Джоковича, в активе которого четыре трофея. Также 23-летний Рублев догнал Джоковича по выигранным матчам в сезоне (по 39).

Фото: РИА Новости
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Благодаря победе в Вене Рублев гарантировал себе участие в итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября. Для него это будет первое участие в данном соревновании. В Лондоне также выступит еще один российский теннисист - Даниил Медведев.

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