Рублев выиграл титул в Вене и квалифицировался на итоговый турнир ATP

Россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Вене. В решающем матче он переиграл в двух сетах итальянца Лоренцо Сонего - 6:4, 6:4.

Для Рублева этот титул седьмым в карьере на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и пятым в текущем году (он победил во всех финалах, в которых принимал участие). Россиянин стал рекордсменом сезона по числу титулов и опередил по этому показателю первую ракетку мира серба Новака Джоковича, в активе которого четыре трофея. Также 23-летний Рублев догнал Джоковича по выигранным матчам в сезоне (по 39).

Благодаря победе в Вене Рублев гарантировал себе участие в итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября. Для него это будет первое участие в данном соревновании. В Лондоне также выступит еще один российский теннисист - Даниил Медведев.