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Рубрика: Экономика

С 1 ноября Россия возобновит авиасообщение еще с одной страной

Текст: Евгений Гайва
С 1 ноября Россия возобновляет международные авиарейсы в Японию. Решение об этом правительство России приняло 14 октября.
Фото: Геннадий Аносов/ РГ Фото: Геннадий Аносов/ РГ
Фото: Геннадий Аносов/ РГ

Авиакомпании будут выполнять три рейса в неделю: два по маршруту Москва - Токио и один из Владивостока в Токио.

Япония пока не открыла въезд для туристов. Визы выдаются в ограниченных объемах гражданам России только для совершения деловых поездок, на учебу, а также членам проживающих в Японии семей.

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При этом прибывающие в Японию гости должны соблюдать карантинные требования. В частности, они обязаны сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до выезда из России. В аэропорту прилета также будет необходимо пройти проверку на коронавирус. После прибытия потребуется пройти 14-дневный период самоизоляции и ежедневно сообщать компетентным органам о своем самочувствии.

Помимо Японии Россия уже возобновила регулярное авиасообщение еще с 13 странами. С 1 августа официально были возобновлены полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, с 15 августа - в Швейцарию, со 2 сентября - в Египет, ОАЭ, на Мальдивы, с 27 сентября - в Южную Корею, с 21 сентября - в Белоруссию, Казахстан, Киргизию. С 15 октября также возобновлено авиасообщение с Сербией и Кубой.

Россия прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами с 27 марта из-за пандемии коронавируса нового типа.

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