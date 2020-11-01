Семьям с детьми от 3 до 7 лет упростили оформление пособия

Малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет теперь станет проще оформить пособие. Норма вступает в силу с 1 ноября, однако распоряжение правительства было подписано Михаилом Мишустиным еще в августе.

Теперь для начисления пособия гражданам больше не надо будет предоставлять в госорганы информацию об алиментах, - эти сведения будут получены в автоматическом режиме через систему электронного межведомственного взаимодействия.

Такие выплаты были предусмотрены в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию в январе 2020 года. Минтруд разработал упрощенный порядок их назначения. Сами выплаты начались с июля, но при этом начисления производили с 1 января.

Такие выплаты назначают семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет и при этом среднедушевой доход не превышает уровень прожиточного минимума. Обратившись на портал госуслуг или в МФЦ, родители в таких семьях могут получать от государства половину прожиточного минимума ребенка каждый месяц. Конкретная сумма зависит от региона, в среднем по России этот 5,5 тысяч рублей.

Правительство направило на такие выплаты 8,8 млрд рублей. Получателями этого пособия будут как минимум 3,8 млн семей.

Кроме того, в ноябре вступят в силу и другие новые положения и нормы. Например, на сайтах агрегаторов, продающих товары и услуги с выручкой больше 40 млн рублей в год теперь можно будет расплатиться картой "Мир". 30 ноября прекратят принимать заявки об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В тот же день прекратится прием заявлений на участие в эксперименте по ведению электронного кадрового документооборота.

Федеральная налоговая инспекция 4 ноября завершит сбор сведений о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти данные нужны для составления реестра, который будет запущен в конце декабря. Подробнее о нововведениях ноября читайте на сайте rg.ru.