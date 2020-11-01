Сергей Катырин: С 1 ноября заработала "регуляторная гильотина"

Благодаря этой реформе, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", многие правовые акты, которые касаются контроля и надзора бизнеса, будут отменены. А потом каждые шесть лет правовые акты станут заново переоценивать. Если они устареют или станут недейственными, то их отменят.

О том, как все это будет работать, корреспондент "Российской газеты" обсудил с президентом Торгово-промышленной платы РФ Сергеем Катыриным.

Сергей Николаевич, закон ведь с 1 ноября не полностью вступает в силу. Какие нормы пока отложили?

Сергей Катырин: Закон об обязательных требованиях практически весь вступает в силу за исключением двух положений. Первое - это норма о новые сроках вступления обязательных требований в силу (один раз в шесть месяцев). И второе - создание реестра обязательных требований.

Его разработку сейчас ведет Правительство РФ. Реестр должен появится к 1 марта 2021 года. Он создается для того, чтобы весь массив обязательных требований - новых и, в том числе старых, которые "избежали" гильотины, - был заранее известен как бизнесу, так и контролерам. Это исключит случаи, когда инспектор приходит с проверкой о соблюдении требований, о которых предприниматель может даже не догадываться.

Новые требования будут появляться в реестре на специальном сайте сразу после вступления их в силу. А вот особый порядок исключения требований из реестра будет урегулирован после выхода соответствующего постановления правительства.

У бизнеса есть свои пожелания к этому реестру?

Сергей Катырин: ТПП предлагает, чтобы в реестр включили обязательные требования, которые содержатся не только в подзаконных актах, но и в законах. А также положения актов, которые непосредственно не содержат обязательные требования, но при этом регламентируют процедуру их исполнения (положения, порядки, регламенты и так далее).

Это позволит наиболее полно охватить весь массив правил для бизнеса, сделать эту сферу максимально прозрачной.

Бизнес давно ждал всех этих перемен. Но сначала реформа планировалась не такой глубокой, как сейчас. Что пришлось корректировать?

Сергей Катырин: Действительно, изначально регуляторная гильотина задумывалась с целью отсечь избыточные и устаревшие обязательные требования, многие из которых были попросту невыполнимы на практике.

К примеру, известны случаи, когда проверяющие требовали у предприятия инструкции по пользованию лестницей-стремянкой или просили предоставить акты выполнения работ в открытом космосе.

В сентябре 2019 года вышло поручение правительства об отмене более 20 тысяч актов СССР и РСФСР. В этот документ вошли более 50 документов, предложенных ТПП. Преимущественно в сфере труда и горной промышленности.

А в развитие реформы была начата с участием нашей палаты как раз разработка закона об обязательных требованиях. Ко второму чтению в тексте были прописаны основные принципы для требований. И по нашей инициативе включено положение, что в случае противоречия друг другу нескольких требований предприниматель может соблюдать любое из них.

При этом крайне важно, чтобы при отмене старых требований не образовывался правовой пробел. Когда ни контролер, ни предприниматель не будут иметь представления, какими требованиями они должны руководствоваться.

А что нам, простым потребителям, даст этот закон?

Сергей Катырин: Подзаконные акты в принципе должны стать более понятными, в том числе и для потребителей. Они тоже смогут пользоваться едином реестром и получать из него актуальную информацию.

Отмена многих обязательных требований (в сфере торговли, общепита и так далее) позволит существенно снизить административную нагрузку на предпринимателей. Они смогут более эффективно развивать свое дело, повысить качество производимой ими продукции и оказываемых услуг.

Таким образом, от проведения реформы смогут выиграть все - как бизнес, так и потребители.

Справка "РГ"

Когда вступают в силу остальные положения закона об обязательных требованиях:

С 1 февраля 2021 года - часть 1 статья 3 "Действие обязательных требований".

Она регламентирует, что новые обязательные требования должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября. И, за некоторым исключением, не ранее, чем через 90 дней после дня официальной публикации нормативного правового акта.

С 1 марта 2021 года - части 2 и 3 статьи 10 "Условия установления обязательных требований". Они касаются создания реестра обязательных требований и порядка его формирования, ведения и актуализации.