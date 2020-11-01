Сильный пожар охватил больницу при университете Стамбула

Сильный пожар охватил здание больницы, функционирующей при медицинском факультете университета Стамбула. По предварительной информации, возгорание произошло при проведении строительных работ в здании. Как уточняет издание Hurriyet, дым от пожара можно наблюдать в Анатолийской части города.

"Поступило сообщение о пожаре на крыше строящегося здания в районе Топкапы района Фатих, принадлежащего медицинскому факультету Стамбульского университета. К зданию были направлены расчеты пожарных, которым удалось взять ситуацию под контроль. Они продолжают работу. На месте происшествия приняты необходимые меры безопасности и начато расследование", - заявил губернатор Стамбула Али Ерликая.

Очевидцы сообщают, что из охваченных огнем верхних этажей здания периодически раздаются громкие хлопки. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.