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01.11.2020 / 11:22
Текст: Сергей Бабкин

Собянин: Ситуация с коронавирусом не должна ухудшиться

Введенные в Москве антиковидные меры показали свою эффективность, заявил в интервью "России 1" мэр Сергей Собянин. "Появилась явная надежда, что ситуация не будет ухудшаться", - сказал глава города.

Фото: Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС
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Одним из обнадеживающих признаков мэр назвал динамику по госпитализациям с пневмонией. "Она минимальная, и на этой неделе, думаю, будет меньше, чем на предыдущей", - подчеркнул Собянин. При этом он напомнил, что город вошел в осенне-зимний период, когда ситуация с инфекционными заболеваниями ухудшается.

"Как ляжет одна инфекция на другую - пока неизвестно, - добавил мэр. - Нужно быть очень внимательными, острожными и беречь себя".

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