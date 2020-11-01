Собянин: Ситуация с коронавирусом не должна ухудшиться

Введенные в Москве антиковидные меры показали свою эффективность, заявил в интервью "России 1" мэр Сергей Собянин. "Появилась явная надежда, что ситуация не будет ухудшаться", - сказал глава города.

Одним из обнадеживающих признаков мэр назвал динамику по госпитализациям с пневмонией. "Она минимальная, и на этой неделе, думаю, будет меньше, чем на предыдущей", - подчеркнул Собянин. При этом он напомнил, что город вошел в осенне-зимний период, когда ситуация с инфекционными заболеваниями ухудшается.

"Как ляжет одна инфекция на другую - пока неизвестно, - добавил мэр. - Нужно быть очень внимательными, острожными и беречь себя".