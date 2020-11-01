Спрос на иммуноукрепляющие препараты вырос в несколько раз

Минпромторг рекомендовал российским фармпроизводителям увеличить выпуск противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, которые в том числе применяются для лечения больных COVID-2019, а регионам - оперативно сформировать и оформить свои потребности в лекарствах, для последующей корректировки производственных планов.

По данным исследования платформы "Еаптека", в сентябре рост спроса на иммуностимуляторы и противовирусные препараты год к году составил 300%, на антибиотики - 90%, на витамины и БАДы - 150%. Октябрьский спрос, по мнению экспертов, может вплотную подобраться к мартовскому, когда спрос на отдельные препараты превышал 500%.

Ранее Минпромторг заявил, что готов оперативно закупать препараты, необходимые для нужд конкретных медицинских учреждений, в том числе за рубежом. Объем закупок будет определяться Минздравом.

В исследовании "Еаптеки" отмечен также взлет продаж витаминов и витаминосодержащих комплексов. "В сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 продажи витамина D3 выросли на 350%, витамина С более чем на 230%, Е на 120% и Omega 3 на 150%", - отмечают аналитики.

По словам специалистов, в последнее время россияне стали более грамотно относится к профилактике и укреплению своего здоровья, не стараясь "гасить" любую инфекцию антибиотиками или просто известными им препаратами. "Рост продаж общеукрепляющих средств, моновитаминов и витаминных комплексов традиционно происходит осенью, однако столь резкие скачки для него нехарактерны. На спрос повлияла пандемия COVID-19. За счет приема витаминов и витаминосодержащих комплексов потребители пытаются компенсировать нехватку составляющих привычного образа жизни: прогулок, отпуска на море и так далее. Кроме того, в связи со второй волной пандемии потребители стараются максимально укрепить иммунитет, чтобы противостоять вирусу", - говорят исследователи.

В частности, взлет спроса на витамин D (более 350%), поясняют специалисты "Еаптеки", связан с широко распространенной информацией о том, что его недостаток представляет серьезную угрозу здоровью, в том числе повышает вероятность развития тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Цена на спрос не влияет: препараты низкой, средней и высокой ценовой категории показывают примерно одинаковый процент прироста. Средний рост по категории "Витамины и БАДы" за рассматриваемый период составил 150%.

Данные СберИндекса говорят о том, что расходы россиян в сегменте "Медицинские изделия и лекарства" растут все более активными темпами на фоне общего снижения потребительских расходов.

Как рассказала исполнительный директор "Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова, во многих регионах отмечается повышенный спрос на отдельные виды лекарств в аптеках. "Поставщики обязаны удовлетворить всех участников рынка - следовательно, ограниченный выпуск товара распределяется между отгрузками по государственным контрактам для нужд больниц, и только после этого остатки распределяются на коммерческом рынке среди аптечных сетей. Сюда же наложились трудности, возникшие с нестабильностью работы системы по вводу в оборот маркированной продукции", - поясняет специалист. По ее словам, участники фармотрасли рассчитывают, на скорейшее принятие решения со стороны госорганов по упрощению ввода кодов маркировки по всей товаропроводящей цепочке, что позволит в определенной мере стабилизировать ситуацию.

Как сообщили "РГ" в Минпромторге, в настоящее время российскими фармпроизводителями уже заготовлены необходимые объемы фармсубстанций и сырья для производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения и профилактики COVID-19. Объем произведенной продукции по итогам августа 2020 года вырос в два раза в сравнении с предыдущим месяцем, а за последние 6 недель вырос на 63% по сравнению с апрелем 2020 года. По отдельным группам препаратов, которые обозначены как дефицитные, наблюдается рост объема производства: азитромицин - прирост более 50%, гепарин натрия - 328%, дексаметазон - в 15 раз. Также наращен выпуск интерферон альфа-2b - более 80%, эноксапарин натрия - в семь раз. Кроме того, зафиксирован рост производства по отдельным препаратам: "Гидроксихлорохин" - прирост объема производства составил 154%, "Фавипиравир" - прирост объема производства составил 165%, "Олокизумаб" - прирост 495%, "Умифеновир" - прирост объема производства 242%.

"Всем субъектам РФ были доведены контакты производителей препаратов. На данный момент отмечается положительная динамика обеспеченности розничной аптечной сети лекарственными препаратами, соответствующими МНН азитромицин, интерферон альфа, амоксициллин+клавулановая кислота, парацетамол и умифеновир", - подчеркнули в ведомстве.