Стоимость звонков из России в Беларусь снизилась в десятки раз

С 1 ноября стартовал эксперимент по снижению роуминговых тарифов между Россией и Беларусью. Мобильные звонки между странами подешевели сразу в десятки раз.

До этого момента ставка международного завершения вызова на сети операторов Беларуси была одна из самых высоких на пространстве СНГ и почти в два раза превышала ставку международного завершения вызовов. Абоненты неоднократно обращались к операторам связи и в министерства двух стран с просьбами снизить цены, рассказал замглавы Минцифры России Олег Иванов.

В прошлом году Россия и Беларусь подписали дорожную карту о ликвидации роуминга между странами. До конца 2020 года продлится тестовый период, когда российские и белорусские операторы будут отрабатывать вопросы межоператорского взаимодействия, тестировать каналы связи, системы коммутации и биллинга для определения корректности прохождения и тарификации роумингового трафика.

Для конечного пользователя цены на звонки и интернет-трафик снижаются в разы. Так, для абонентов Мегафона, находящихся в роуминге в Беларуси, звонки вместо 99 рублей за минуту будут стоить 3,5 руб./мин для входящих и 5 руб./мин для исходящих, сообщили в пресс-службе компании. Стоимость смс в Россию вместо 29 руб. составит 3,5 руб.

"Теле 2" сообщил "РГ" о снижении цен на звонки на территории Беларуси более чем в 4 раза, а стоимости 1 Мб интернет-трафика - более чем в 7 раз,

В МТС, по подсчетам "РГ", цены также снизились на входящие звонки в 35 раз, на исходящие - в 14 раз, мобильный интернет - 1 в десятки раз.

В Вымпелкоме (бренд "Билайн") точных цифр не привели, однако отметили, что по итогам опытной эксплуатации важно оперативно перейти на постоянное взаимодействие в целях обеспечения комфортного уровня тарифов для абонентов.

Такое существенное понижение тарифов стало возможным благодаря снижению ставки расчетов между операторами связи России и Белоруссии в 20 раз (с 30 до 1,5 центов), говорят в пресс-службе Минцифры.