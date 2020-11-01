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Рубрика: Власть

Титов попросил Силуанова вернуть или зачесть пошлины за гастарбайтеров

Текст: Игорь Зубков
Бизнесмены, оплатившие госпошлины за привлечение иностранных работников, столкнулись с тем, что не могут вернуть деньги, несмотря на закрытые границы и невозможность ввезти рабочих.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой инициировать изменение механизма возврата или зачета таких пошлин при повторных обращениях, а также продлить на 2021 год срок действия разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, выданных с 15 марта 2020 года.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Госпошлина составляет десять тысяч рублей за каждого привлекаемого иностранного работника, разрешение действует в течение календарного года. Титов приводит примеры, когда накануне закрытия границ компании оплатили госпошлины на несколько сотен тысяч рублей, но так и не смогли ввезти рабочих.

"Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией позволяет предположить, что в текущем году участники хозяйственной деятельности не смогут реализовать свое право на привлечение иностранной рабочей силы", - отмечает Титов в письме Силуанову (есть в распоряжении "РГ").

В Минфине "РГ" сообщили, что этот вопрос прорабатывается.

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