Ушел из жизни Шон Коннери - непревзойденный Джеймс Бонд

Скажу честно и откровенно: я обожаю "бондиану", хотя не прочитал ни одного романа британского писателя Яна Флеминга. В не меньшей степени я люблю актера Шона Коннери за то потрясающее обаяние, с которым он сыграл Бонда в семи фильмах "бондианы". Все другие исполнители - Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан - по-своему хороши, но, видимо, не случайно после некоторого перерыва Шона Коннери вернули на эту роль в фильме "Никогда не говори "никогда". Ему в это время было уже 53 года - староват для Бонда. Но о каком возрасте можно говорить, если в 59 лет Шон Коннери был удостоен журналом "People" титула секс-символа, а спустя десять лет тот же журнал назвал его самым сексуальным мужчиной ХХ столетия? Впрочем, я думаю, секрет его обаяния был не в этом.

Коннери сыграл не только Бонда. В его багаже более 70-ти фильмов, и "Оскара" он удостоился за исполнение роли агента Мэлоуна в не лучшем фильме Брайана де Пальмы "Неприкасаемые" о гангстерах 30-х годов. Роль была, кстати, второго плана, конкурентом Коннери был не кто-нибудь, а Роберт де Ниро, сыгравший в этом фильме роль Аль Капоне.

А еще экранизация 1986 года романа Умберто Эко "Имя розы" Жан-Жака Анно. И снова Шон Коннери - агент, но какой! Францисканский монах Уильям Баскервильский, бывший инквизитор, расследующий одно убийство за другим.

А еще "Горец", где Коннери сыграл египтянина Рамиреса, наставника главного героя Коннора Маклауда. А еще роль профессора в одном из фильмов серии "Индиана Джонс" - опять роль второго плана, но как блестяще сыграна!

А еще о-очень крутой кинобоевик "Скала" 1996 года. Коннери 66 лет, он играет борца с террористами, и как играет!

Мне кажется, главная тайна обаяния Шона Коннери не в пресловутой сексуальности Бонда, а невероятной витальности самого Коннери. Вот в этом его неподражаемом взгляде, улыбке, лучеобразных морщинках возле глаз... Идеальный образ такого надежного мужчины, с которым не пропадешь, который решит любую проблему легко, как это бывает, конечно, только в кино, но давайте признаемся, что мы любим кино не за то, что оно "отражает жизнь", а за то, что оно... кино.

В реальной жизни Коннери прошел трудный, но в общем счастливый путь, которому можно только позавидовать. Родился в Эдинбурге в семье уборщицы и рабочего. Начинал работать молочником, потом служил в Королевском военно-морском флоте Великобритании, затем в поисках заработка устроился на работу в Эдинбургский королевский театр, занимался бодибилдингом. Ну а потом - головокружительная актерская карьера, начиная с первой экранизации романов о Бонде 1962 года "Доктор Ноу".

Интересные цифры. Бюджет первого фильма о Бонде составлял менее 2 млн долларов, а мировые кассовые сборы составили почти 60 млн. Бюджет последнего фильма о Бонде "Спектр" составлял 245 млн, а доход составил порядка 850 млн. То есть первый фильм окупился в тридцатикратном размере, а последний в четырехкратном. Оцените разницу. И это при том, что Дэниэл Крейг безусловно стал реальной альтернативой Бонду-Коннери. Это потрясающий Бонд, но только он - совсем другой, не солнечный, излучающий бесконечное обаяние, а нервный, колючий, с двойным психологическим дном. В то же время именно Крейг в фильме "Координаты "Скайфолл" впервые за всю "бондиану" (я могу ошибиться) открыто озвучил ностальгию Бонда по своей родине - Шотландии, сказав М, что это самая красивая страна в мире.

Вообще-то это должен был сделать не англичанин, чеширец Крейг, а Коннери - не просто шотландец, а шотландский националист, еще в армии сделавший себе наколку "Scotland forever" ("Шотландия навсегда"), принимавший из рук королевы титул сэра в шотландском килте и до последнего вздоха оставшийся убежденным сторонником отделения Шотландии от Англии.

Вернемся к жизни Коннери. Родившись в простой семье, он трудом и талантом добился многого, в том числе больших денег. Мог позволить себе купить поле для гольфа на юге Франции, а умер на Багамских островах (а где еще умирать старому Бонду?), где проживал на своей вилле со своей второй супругой, французской художницей Мишелин Рокбрюн (старше его на один год), с которой состоял в браке 45 лет.

Да, наверное, завидная судьба! 90 лет непростой, но такой интересной жизни! И воплощение в кинообразе, который, уж поверьте, останется классикой навсегда.

И последнее. Шон Коннери был связан с Россией. Первой любовью Бонда стала русская девушка Татьяна Романова во втором фильме о Бонде "Из России с любовью". В "Докторе Ноу" были так, интрижки. А в 1969 году Коннери приехал в СССР, чтобы сняться в совместном советско-итальянском фильме "Красная палатка" - последняя работа великого Михаила Калатозова. В этом фильме, кроме Коннери, играли Клаудия Кардинале, Эдуард Марцевич, Никита Михалков, Донатас Банионис, Юрий Соломин, Борис Хмельницкий, Юрий Визбор - не актерский состав, а звездное небо над головой.

А еще американский шпионский фильм 1990 года "Русский дом", сценарий которого писал Том Стоппард, где Коннери играет нелепого издателя, влюбляюшегося в русскую женщину Катю Орлову (Мишель Пфайффер) и таким образом, по словам Коннери, "обретающего самого себя".

"Бонда" в СССР естественно не показывали - на наша мораль. Но с легкой руки Владимира Высоцкого Бонд-Коннери вошел в советский фольклор. Старшее поколение, разумеется, помнит песню про агента 007, который "то ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре кого-то соблазнит..." Но вот приехал актер, играющий Бонда, в СССР, а его никто не узнает. Он говорит швейцару в "Национале": я, мол, 007. А тот: "Вам межгород? Так надо взять талон". А уборщица ворчит: "Подумаешь, агентишко какой-то. У нас в девятом принц из Сомали".

Мы не забудем тебя Коннери-Бонд! Из России с любовью!