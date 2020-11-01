Новости

Пивная Берлина внесла Меркель в "черный список" из-за нового локдауна 03:57
Усик победил Чисору и получил право на бой с Джошуа 03:16
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии 02:40
Турция осудила нападение на православного священника в Лионе 02:15
В Дагестане без света остались более 50 тысяч человек 01:53
Губернатор Нью-Йорка ввел трехдневный карантин для всех приезжающих 01:30
Гассиев нокаутировал "Албанского Тайсона" в дебютном бое в тяжелом весе 00:36
В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год 00:18
На западе столицы сгорела каскадерская крепость 31.10.2020
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом 31.10.2020
Партия Саакашвили не смогла взять реванш на парламентских выборах в Грузии 31.10.2020
Власти Москвы отменили марш 7 ноября 31.10.2020
Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии Ченчика 31.10.2020
Газизов объяснил, почему "Спартак" впервые проиграл домашний матч 31.10.2020
"Краснодар" потерпел второе подряд поражение в РПЛ 31.10.2020
Умерла актриса фильма "А зори здесь тихие" Галина Филимонова 31.10.2020
Беларусь объявила об ограничении въезда иностранцам 31.10.2020
Макрон заявил о непричастности властей Франции к публикации карикатур 31.10.2020
Рублев вышел в финал турнира в Вене 31.10.2020
На границе Беларуси с Украиной задержали радикалов с оружием 31.10.2020
Квят стал восьмым в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи 31.10.2020
"Времена года" в столице могут оштрафовать на 300 тысяч рублей 31.10.2020
Болгария угрожает блокировкой переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС 31.10.2020
Анонс новой песни AC/DC за день посмотрели более 450 тысяч зрителей 31.10.2020
"Рубин" обыграл "Арсенал" в матче 13-го тура РПЛ 31.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
01.11.2020 03:16
Рубрика: Спорт

Усик победил Чисору и получил право на бой с Джошуа

Текст: Максим Домчев
Украинский боксер Александр Усик защитил звание обязательного претендента на титул чемпиона WBO в тяжелом весе, победив по очкам британца Дерека Чисору.
Фото: ANDREW COULDRIDGE/REUTERS Фото: ANDREW COULDRIDGE/REUTERS
Фото: ANDREW COULDRIDGE/REUTERS

Усик, которого многие называют наследником братьев Кличко, являлся явным фаворитом поединка. Он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, перед боем против Чисоры выиграл все свои 17 поединков на профессиональном ринге.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Соперника Усика поймали на препарате, повышающем шансы забеременеть

На предматчевой процедуре взвешивания британец оказался тяжелее своего соперника на 18 кг. А на традиционную дуэль взглядов он пришел экстравагантно раскрашенным, а на груди у Чисоры красовалась надпись: "Война".

Очевидно, что имея превосходство в физической мощи, британец сделал ставку на обмен ударами с близкой дистанции. Но Усик уже давно доказал, что превосходно умеет держать нужную ему дистанцию и опасно контратаковать. И если в первой половине боя Чисора более-менее попадал, создавая проблемы сопернику, то во второй стал немного застаиваться, за что ему тут же "прилетала" пара-тройка ударов Усика. В концовке изможденный Чисора продолжал искать один мощный удар, но украинский боксер не дал ему ни одного шанса.

По итогам поединка все трое рефери отдали победу Усику: 117-112, что все же ближе к реальности, и двое - 115-113. Следующим соперником Александра Усика должен стать Энтони Джошуа - чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

Спорт Бокс

Главное сегодня

В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год
Ученые подтвердили, что люди в очках реже заражаются COVID-19
В Великобритании могут снова ввести карантин национального масштаба
Гассиев нокаутировал "Албанского Тайсона" в дебютном бое в тяжелом весе
Власти Москвы отменили марш 7 ноября
Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи
Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19