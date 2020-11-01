Усик победил Чисору и получил право на бой с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик защитил звание обязательного претендента на титул чемпиона WBO в тяжелом весе, победив по очкам британца Дерека Чисору.

Усик, которого многие называют наследником братьев Кличко, являлся явным фаворитом поединка. Он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, перед боем против Чисоры выиграл все свои 17 поединков на профессиональном ринге.

На предматчевой процедуре взвешивания британец оказался тяжелее своего соперника на 18 кг. А на традиционную дуэль взглядов он пришел экстравагантно раскрашенным, а на груди у Чисоры красовалась надпись: "Война".

Очевидно, что имея превосходство в физической мощи, британец сделал ставку на обмен ударами с близкой дистанции. Но Усик уже давно доказал, что превосходно умеет держать нужную ему дистанцию и опасно контратаковать. И если в первой половине боя Чисора более-менее попадал, создавая проблемы сопернику, то во второй стал немного застаиваться, за что ему тут же "прилетала" пара-тройка ударов Усика. В концовке изможденный Чисора продолжал искать один мощный удар, но украинский боксер не дал ему ни одного шанса.

По итогам поединка все трое рефери отдали победу Усику: 117-112, что все же ближе к реальности, и двое - 115-113. Следующим соперником Александра Усика должен стать Энтони Джошуа - чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.