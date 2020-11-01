Усиление инновационного потенциала Китая придает импульс развитию мира

В принятых на собрании рекомендациях относительно целевого плана социально-экономического развития страны на период "14-й пятилетки" (2021-2025 гг.) в процессе реализации социалистической модернизации подчеркивается ключевой статус именно инноваций, рассмотрены вопросы самостоятельного развития и независимости в научно-технической сфере как стратегической опорной точки государственного развития.

Ставить науку и технику и инновации превыше других задач и отдавать конкретные предметные распоряжения - этот посыл прозвучал впервые в истории формирования пятилетних планов социально-экономического развития страны, что свидетельствует о важном значении научных инноваций и коннотации этой идеи в будущем развитии Китая. Сегодня внутренняя и внешняя среда развития Китая переживают глубокие изменения. Внутри страны непрерывно ослабляется предельный эффект модели развития экономики объёмов и масштабов, которая в основном базируется на инфраструктурном строительстве. В связи с этим для будущего экономического развития остро необходима новая движущая сила. Новый раунд научно-технической революции и промышленных преобразований, несомненно, несет новые возможности и шансы для усовершенствования и качественного развития китайской экономики.

С точки зрения внешней обстановки, в связи с новым обострением идеей унилатерализма и протекционизма, противостоянием глобализму и мультилатерализму, мировой рыночной среде наносится серьезный ущерб. Поэтому, лишь укрепляя независимость научно-технического процесса и исследований, стимулируя разработку ключевых технологий, опираясь на собственные силы, Китай сможет в будущем занять ведущее в мире место в плане развития передовых технологий и обеспечить национальную безопасность и независимость.

Научно-технические инновации указываются в плане "14-й пятилетки" как первоочередные и представляют собой определяющее направление долгосрочного развития Китая. Исходя из нынешнего уровня научно-технических инноваций, страна располагает всеми необходимыми возможностями, чтобы добиться качественного прорыва в ключевых технологиях.

Власти Китая поощряют инновации, направленные на удовлетворение реальных запросов рынка, благодаря чему в стране в период плана "13-й пятилетки" (2016-2020 гг.), наблюдалось повышение и объемов, и качества научно-технических инноваций. За прошедшие 5 лет показатель научно-технического прогресса Китая увеличился с 55,3% до 59,5%, появился ряд важных результатов в этом направлении. По инновационным возможностям страна занимает 14-е место среди 131 экономик мира. По последним данным, в 2019 году индекс инноваций Китая составил 228,3 с приростом на 7,8% по сравнению с 2018 годом, при этом вложения в технологические исследования и разработки (НИОКР) составили 2,23% от всеобщего объема ВВП, превысив средний уровень ЕС в 2018 году.

Ускоренное развертывание сети связи нового поколения 5G, искусственного интеллекта, больших данных, блокчейна, новой энергии обеспечивает качественное развитие китайской экономики. По прогнозу Deloitte, в период плана "14-й пятилетки" технологии искусственного интеллекта Китая, как ожидается, достигнут передового мирового уровня и станут новой точкой роста экономики страны. Реализация технической и интеллектуальной независимости и самостоятельности Китая абсолютно не означает то, что научно-технические инновации будут реализованы в замкнутой среде. Они неотделимы от мира, а мировой научно-технический прогресс нуждается в Китае. При этом научно-техническое развитие КНР не только служит национальным интересам, но и несет блага всему человечеству. Так, например, китайская навигационная система Beidou имеет важные интеграционные характеристики, услугами этой системы пользуются разные страны и регионы мира. Китай поделился данной передовой технологией со странами АСЕАН и странами инициативы "Один пояс и один путь", чтобы все смогли пользоваться удобными комплексными услугами, Китай не намерен закрываться, его двери, как неоднократно подчеркивал глава страны Си Цзиньпин, будут распахиваться лишь шире.

Так, страна планирует в 2022 году завершить строительство космической станции, пригласив разные страны мира на ее борт для проведения различных экспериментов, что, по словам бывшего президента Королевского астрономического общества Великобритании Мартена Басса, предоставит возможности тем странам, у которых нет шансов попасть в космос. Китай с огромной инновационной мощностью намерен придавать все большую энергию и импульсы восстановлению мира и научно-техническому прогрессу всего человечества.