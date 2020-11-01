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Рубрика: Власть

В Кадастровой палате рассказали, как убрать ошибки из документов на землю

Текст: Ольга Игнатова
У дачников и владельцев частных домов проблемы с имеющимися кадастровыми документами возникают постоянно. И не всегда удается полюбовно договориться с соседями,чтобы внести изменения в документы. Почему так происходит и что делать, "Российской газете" рассказал глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

По его словам, существует несколько причин реестровых ошибок. Первая - накопленный груз проблем. "Надо понимать, что до начала 2000-х годов, когда велся земельный кадастр, границы большинства участков не координировались, а просто определялись размеры - расстояния между точками. Системы координат, которые использовались, были условными и некачественными. Государственные системы координат были недоступны, засекречены. Аналогично и с приборами. Таким образом, массив участков, который был намерен до начала 2000-х годов, не совсем качественный. Сейчас ведется кропотливая работа по исправлению ошибок, накопленных годами", - рассказал Спиренков.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Причина вторая. Нередко кадастровый инженер вместо того, чтобы править ошибку, добавлял к ней еще одну. "Вот вам распространенный вопиющий случай. Кадастровый инженер померил участок и понял, что тот накладывается на два соседних. Перед ним выбор: править два соседних либо один пододвинуть к ошибочным границам и сдать в кадастр. Что он делает? Понятно, что идет по пути наименьшего сопротивления. Но мы-то видим, что пересечений нет, и принимаем работу, за которую несет ответственность кадастровый инженер и его организация. Но через год выясняется, что он просто из-за нежелания вести дополнительную затраты вместо исправления ошибки допустил еще одну. Простому человеку это не отследить - нужно быть экспертом в геодезии", - пояснил глава ведомства.

Но с 2015 года за внесение заведомо ложных сведений в межевой и технический планы инженеров стало можно привлекать к уголовной ответственности. Это помогло. Заведомо недостоверных сведений стало меньше, но, к сожалению, они встречаются. Росреестр активно ведет работу по исправлению реестровых ошибок, выполняются комплексные кадастровые работы.

Третья проблема - сами граждане могут не понимать, что "захватив" сотку у соседа или у территории общего пользования, они нарушают закон. И живут так спокойно, пока не начнется спор с владельцем смежного участка. "Земля общего пользования тоже не значит ничья - это либо муниципальная собственность, либо собственность членов СНТ. Но эта проблема постепенно уходит все-таки. Сейчас уровень защиты прав совершенно другой. Можно открыть публичную кадастровую карту или заказать выписку и понять, кто собственник земли. Эффективный надзор и штрафы приводят к снижению нарушений", - добавляет Спиренков.

Он считает, что если между соседями возникает спор, проще все-таки договориться, померить два участка и сделать два межевых плана. Если договориться не получается - придется идти в суд. Можно еще попросить председателя СНТ, например, организовать комплексные кадастровые работы. По словам Спиренкова, комплексные кадастровые работы хороши тем, что в них заложен механизм решения споров соседей по границам. Кадастровый инженер измеряет границы всех участков в СНТ и публикует результаты. Далее он собирает претензии с собственников. Затем претензии рассматривает специально созданная в муниципалитете комиссия. Она может выявить, что претензии собственника незаконны, то есть, допустим, ему было предоставлено 6 соток, а он занял 8 и еще спорит, что две сотки его. Тогда муниципалитет опровергает претензию, а в кадастр вносится отметка, что есть спор по границам. Если в течение 5 лет недобросовестный собственник не убедит суд, что замеры были неверными, эти границы приобретут статус обычных границ.

Фото: iStock
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Единственная проблема, напоминает Спиренков, - пока комплексные работы может заказывать только муниципалитет. Но разработанный Росреестром законопроект, разрешающий заказчиком таких работ быть и физическим лицам, уже прошел первое чтение в Госдуме. "Мы надеемся, что его примут, и станет проще массово устанавливать границы и исправлять ошибки.

Пока же председатель СНТ может обратиться в муниципалитет и попросить выделить деньги, включить в план работ и провести комплексные работы. Также обратиться в муниципалитет может инициативная группа собственников. Есть регионы, которые очень активно выполняют такие работы. Это, например, Севастополь, Пермский край. Причем в первую очередь работы выполняются именно в СНТ, где много участков, а значит, и споров, и ошибок. Муниципалитету, конечно, выгоднее их исправить", - пояснил глава Кадастровой палаты.

Полное интервью с Вячеславом Спиренковым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Власть Право Жилищное право Правительство Росреестр

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