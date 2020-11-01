В Китае началась седьмая в истории перепись населения

Седьмая в истории Китая перепись населения началась сегодня, первого ноября, в стране. В ней задействованы семь миллионов сотрудников, каждому из которых предстоит зарегистрировать около 250 человек.

"В переписи учитываются жители континентальной части Китая, Гонконга, Макао, Тайваня, находящиеся за границей китайские дипломаты, студенты, командированные на работу сотрудники, а также иностранные граждане, проживающие в Китае, за исключением лиц, прибывших с туристическими целями или находящихся в краткосрочной командировке", - уточняет РИА Новости.

Пересчитывать население страны будут до десятого декабря. Первая перепись в КНР прошла в 1953 году, тогда в стране насчитывалось немногим более 600 миллионов человек. По данным на конец 2019 года, численность населения Китая без учета специальных административных районов превысила 1,4 миллиарда человек.