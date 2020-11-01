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Рубрика: В мире

В Китае началась седьмая в истории перепись населения

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Седьмая в истории Китая перепись населения началась сегодня, первого ноября, в стране. В ней задействованы семь миллионов сотрудников, каждому из которых предстоит зарегистрировать около 250 человек.
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"В переписи учитываются жители континентальной части Китая, Гонконга, Макао, Тайваня, находящиеся за границей китайские дипломаты, студенты, командированные на работу сотрудники, а также иностранные граждане, проживающие в Китае, за исключением лиц, прибывших с туристическими целями или находящихся в краткосрочной командировке", - уточняет РИА Новости.

Пересчитывать население страны будут до десятого декабря. Первая перепись в КНР прошла в 1953 году, тогда в стране насчитывалось немногим более 600 миллионов человек. По данным на конец 2019 года, численность населения Китая без учета специальных административных районов превысила 1,4 миллиарда человек.

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