В Лионе совершено нападение на православного священника

Такого не было за всю историю Франции: впервые было совершено нападение на православного священника. Это случилось в субботу под вечер в Лионе. 52-летний отец Николас, настоятель греческой православной церкви, что в тихом и благопристойном VII городском округе, закончив службу, попрощался с последними прихожанами и стал закрывать двери собора. В этот момент к нему сзади подошел неизвестный, извлек спрятанный под темным плащом обрез охотничьего ружья и выстрелил в упор. Священнослужитель рухнул на землю, обливаясь кровью, с двумя тяжелейшими ранами.

А злоумышленник пустился наутек. Однако его сумел разглядеть водитель припаркованного неподалеку автомобиля. Он же вызвал полицию, а также сообщил приметы преступника: мужчина средних лет, ростом не меньше метр девяносто. Объявили операцию по перехвату, и спустя некоторое время был задержан человек, внешность которого соответствовала описанию свидетеля. Правда, обреза при нем не обнаружили. Скорее всего, успел от него избавиться, скрываясь с места преступления. Отца Николаса доставили в ближайший госпиталь, и сейчас за его жизнь борются врачи. Однако состояние более, чем серьезное, и пока неизвестно, удастся ли спасти священника.

Пока расследованием занимается лионская уголовная полиция. Тем не менее за ситуацией пристально наблюдают сотрудники Национальной антитеррористической прокуратуры, готовые в любой момент подключиться к оперативным действиям. Как заявил прокурор Лиона Николя Жаке, "мы не исключаем ни одной версии по поводу мотивов нападения". А то, что одна из них может быть связана с террором на религиозной почве, здесь никто не исключает. И на это есть все основания. В первую очередь речь идет о злодейском убийстве трех человек в католической базилике Нотр-Дам в Ницце, что произошло двумя днями ранее. Теперь известно имя террориста. Это 21-летний тунисец Ибрагим Иссауи. В сентябре он перебрался на каком-то суденышке через Средиземное море на итальянский остров Лампедуза. Затем, пользуясь ослабленным контролем на границе, в начале октября с потоком нелегальных иммигрантов проник во Францию. За день до нападения на церковь в Ницце осматривал ее окрестности. Пока каких-либо показаний тунисец не дает: полицейские выстрелили в него не менее восьми раз, серьезно ранив. Уже установлено, что Ибрагим действовал не в одиночку. За эти дни взяты под стражу семь человек, с которыми у тунисца были контакты во Франции. Следователи также изучают память двух мобильных телефонов, что были при нем во время нападения на Нотр-Дам.

За жизнь отца Николаса сейчас борются врачи

Тем временем во многих мусульманских странах не стихает волна антифранцузских выступлений, как следствие публикации карикатур на пророка Мухаммеда, так и попыток французского президента оправдать такие демарши. Дело приняло такой серьезный оборот, что Эмманюэлю Макрону пришлось в срочном порядке дать интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира". Он заявил, что понимает чувства мусульман, но правительство "не стоит за публикацией карикатур", ибо "это исходит от свободных и независимых СМИ". При этом он подчеркнул, что его неправильно поняли и что сам он "не сторонник таких карикатур".