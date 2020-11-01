В Молдавии прошли президентские выборы. ЦИК республики зарегистрировал восемь кандидатов, среди которых действующий глава государства Игорь Додон и лидер Партии действия и солидарности, бывший премьер Майя Санду. Победитель должен набрать более 50 процентов голосов.

Голосование состоялось в условиях коронавирусных ограничений - избирателям на участках выдавали маски и перчатки и просили их приходить со своей ручкой. Было разработано специальное смартфон-приложение, чтобы найти менее загруженный избирательный пункт. На все время выборов в стране запретили движение частного автотранспорта вместимостью более восьми человек, чтобы помешать организованному подвозу избирателей. Всего в Молдавии было открыто 2143 избирательных участка, из них 42 - для граждан Молдавии, живущих в Приднестровье. Еще 139 участков работали за рубежом, в том числе в России. За выборами следили 310 международных наблюдателей. Выборы прошли относительно спокойно, хотя полиция зафиксировала ряд нарушений. Все эксперты сходятся во мнении, что второй тур выборов, предварительно назначенный на 15 ноября, неизбежен, поскольку ни один из двух лидеров - Игорь Додон и Майя Санду - не наберут более 50 процентов голосов. Остальные претенденты практически не имеют шансов на успех. Такая же ситуация была и в 2016 году, тогда Додон и Санду прошли во второй тур, где Додон победил с перевесом в четыре процента голосов.