В США сторонники Трампа сорвали предвыборные митинги Байдена

За два дня до выборов президента США сторонники стремящегося к переизбранию республиканца Дональда Трампа перешли в решительное и весьма агрессивное наступление на своих политических оппонентов из лагеря демократа Джозефа Байдена.

Как сообщила газета The New York Times, накануне в штате Техас десятки увешанных флагами в поддержку Трампа легковых автомобилей и внедорожников окружили движущийся по скоростной магистрали агитационный автобус, используемый избирательным штабом Байдена для организации и проведения митингов. При этом вооруженные протрамповские активисты, выкрикивая угрозы, "пытались вытолкнуть автобус с дороги", сообщили демократы.

В итоге все запланированные в Техасе мероприятия в рамках избирательной кампании Джозефа Байдена пришлось отменить. "Вместо того, чтобы участвовать в продуктивном обсуждении сильно различающихся взглядов Джо Байдена и Дональда Трампа о нашей стране, сторонники Трампа решили подвергнуть опасности наших сотрудников и активистов", - заявили в избирательном штабе кандидата от демократической партии США.

В свою очередь, сам Трамп ограничился размещенной в "Твиттере" лаконичной записью "Я люблю Техас", прикрепив к ней видеоролик с "окруженным" его сторонниками агитавтобусом в поддержку Байдена.

Комментируя произошедший инцидент, американские СМИ обращают внимание на его необычность для избирательного процесса США. И указывают на повышающийся в преддверии голосования 3 ноября градус напряженности в обществе, а также растущие риски насильственных действий сторонников обоих кандидатов в отношении друг друга.