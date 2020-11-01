В ВДВ расширяют подготовку младших специалистов

В следующем году в Воздушно-десантных войсках подготовят более 3 тысяч военнослужащих по 25 воинским специальностям. Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Он побывал в Омском гарнизоне, где в 242-м учебном центре как раз осуществляется подготовка младших специалистов для крылатой пехоты. В нынешнем году у омской десантной "учебки" юбилей - 60 лет. За этой время она выпустила свыше 350 тысяч высокопрофессиональных солдат и сержантов. По словам командующего, только в 2020-м этот список пополнился более чем 2,5 тысячи специалистов.

Сердюков напомнил, что выпускники Омского учебного центра с честью выполняли свой долг в Афганистане, Северо-Кавказском регионе, участвовали в операции по принуждению Грузии к миру. "Особенностью сегодняшнего дня является тот факт, что техника в ВДВ поступает сложная, требующая более глубоких знаний, переподготовки, и войска более чем на 70 процентов комплектуются военнослужащими по контракту. Поэтому мы планируем готовить на базе центра специалистов, расширив спектр военно-учетных специальностей", - объяснил командующий.

Понятно, что такая кадровая интенсификация требует соответствующей организационно-образовательной структуры. "Для этого мы уточняем учебный процесс, наращиваем оснащение учебно-материальной базы, объектов жилищно-казарменного фонда и полигона", - подчеркнул командующий ВДВ.

- Завершено строительство общежития для семей военнослужащих. К Новому году планируем вручить ключи семьям военнослужащих учебного центра - сообщил генерал-полковник Сердюков. - Помимо этого, развивается учебно-материальная техническая база. К концу года будет введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс воздушно-десантной подготовки и объекты парковой зоны. На следующий год спланировано дальнейшее развитие инфраструктуры. В марте 2021 года планируем ввести в эксплуатацию спортивный комплекс 242-го учебного центра.