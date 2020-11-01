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01.11.2020 22:48
Рубрика: Общество

Верховный муфтий: Объявлять войну людям из-за карикатур противоестественно

Текст: Елена Яковлева

Объявлять войну людям из-за карикатур противоестественно и "противно жизни". Об этом заявил Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, комментируя прозвучавшее ранее высказывание муфтия Чечни Салаха-хаджи Меджиева, который назвал всех французов, поддерживающих президента Эммануэля Макрона, врагами.

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Таджуддин подчеркнул, что пророк Мухаммед не призывал к мести и ценил прощение, поэтому объявлять кого-либо врагом противоестественно.

"Из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами, это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям. Это противоестественно и противно жизни", - сказал священнослужитель, чьи слова приводит РИА Новости.

Муфтий усомнился в том, что, объявляя врагами миллионы людей, можно прийти к взаимопониманию, и отметил, что религия дается людям как инструкция к жизни, для установления порядка.

Общество Религия

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