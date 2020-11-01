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Рубрика: Власть

Статус обновлен

Владимир Путин внес законопроект о формировании Совета Федерации
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
Граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной, смогут стать пожизненными сенаторами по решению президента РФ. Сможет войти в Совфед и бывший глава государства. Законопроект об этом Владимир Путин внес в Госдуму в целях развития норм обновленной Конституции.
Владимир Путин предложил лишать полномочий сенаторов и депутатов с иностранным гражданством или видом на жительство. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин предложил лишать полномочий сенаторов и депутатов с иностранным гражданством или видом на жительство. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин предложил лишать полномочий сенаторов и депутатов с иностранным гражданством или видом на жительство. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Госдума уже одобрила ряд изменений, которые Владимир Путин предложил по итогам голосования за Конституцию. Новый документ должен изменить порядок формирования верхней палаты. Это новая редакция закона о Совфеде, а не просто поправки, подчеркнул глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Поправки о верховенстве Конституции прошли первое чтение

В законопроекте указывается, что в Совет Федерации входят по два представителя от каждого региона - от законодательного и исполнительного органа власти. При этом в состав Совфеда помимо них смогут входить и другие лица. Прежде всего это экс-президенты РФ, которые смогут стать пожизненными сенаторами. Бывшему главе государства нужно будет подать заявление - для этого установлен срок в три месяца со дня прекращения исполнения полномочий на посту. И статус сенатора приобретается непосредственно с момента подачи документов в Совфед.

Как уточнил Павел Крашенинников, президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, сможет подать такое заявление в тот же срок, который стартует со дня вступления закона в силу. Он обратил внимание, что это можно сделать только один раз. Так, у бывшего президента, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева "будет три месяца после вступления закона в силу, чтобы прийти в Совфед, по истечении которых такая возможность будет утрачена", пояснил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, которого цитирует ТАСС.

Бывший глава государства, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии, которые положены по закону о гарантиях президенту. Это указано в ч. 2 ст. 92.1 Конституции РФ.

В Совфед также смогут входить представители РФ по решению главы государства. Такая норма уже есть, однако теперь президентская квота расширяется с 17 до 30 человек. Важная новелла - семь из этих 30 сенаторов глава государства сможет назначить пожизненно, остальных - на 6 лет. Крашенинников подчеркнул, что назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента. И такое право может осуществляться по его усмотрению в любое время.

Госдума приняла закон о правительстве

В законопроекте, внесенном Владимиром Путиным, предусмотрены также требования к кандидату в сенаторы. Это должен быть гражданин России, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией. При этом необходимо постоянно проживать в стране и не иметь иностранного гражданства либо вида на жительство. Особые требования - к пожизненным сенаторам. Ими могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Кроме того, расширяются ограничения для назначения сенаторами лиц, которые привлекались к уголовной ответственности. А именно: в верхнюю палату не смогут пройти лица, имевшие судимости по ряду преступлений средней тяжести. Отметим, что в действующем законе говорится только о тяжких или особо тяжких преступлениях. Еще одна норма уточняет, что после снятия или погашения судимости в Совфед не возьмут в течение 15 лет в случае особо тяжких преступлений, в течение 10 лет - при тяжких преступлениях и пяти - при средней тяжести.

Президент сможет назначить семь пожизненных сенаторов из числа россиян, имеющих выдающиеся заслуги перед страной

Владимир Путин, кроме того, предложил ужесточить требования к соблюдению парламентариями ограничений и запретов. Данные нормы предложены в закон о статусе парламентариев и касаются обеих палат парламента (это смежный законопроект, который идет в том же пакете). Теперь полномочия сенатора или депутата могут прекратить досрочно, если выяснится, что у них было иностранное гражданство или вид на жительство. Либо если сенаторы от того или иного региона не соблюдали требования к сроку проживания на его территории. Уточним, что непосредственно перед выдвижением в сенаторы нужно в течение пяти лет постоянно проживать в регионе либо в совокупности - в течение 20 лет. Есть и исключения по цензу оседлости для ряда воинских званий и категорий госслужащих.

В нижней палате парламента сразу же после поступления законопроектов о Совфеде и статусе парламентариев взяли их в работу. Спикер ГД Вячеслав Володин направил их в профильный комитет, который возглавляет Крашенинников. А сам глава комитета сообщил, что рассмотрение ожидается уже в ноябре.

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